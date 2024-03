Puente dice que Mazón es "dicharachero y un poco bipolar": "Hace unos días yo era el mejor y ahora no quiero a Valencia"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, es "un hombre de trato cercano, agradable y dicharachero" y también "un poco bipolar", respecto a su posición en torno a la ampliación del puerto de València. "Hace unos días (yo) era el mejor, tras anunciar la ampliación del puerto de Valencia, y ahora este ministro no quiere a Valencia", ha señalado al ser preguntado por cómo es su relación con Mazón y cómo valora el Consell que comparten PPCV y Vox. Puente, en un desayuno informativo de la Cadena SER, ha afirmado que de momento tiene "poca experiencia" de trato con Mazón y se ha preguntado "cuál es su plan" para la Comunitat Valenciana. Frente a ello ha reivindicado el papel que a su juicio ejercerá la ministra de Ciencia, Diana Morant, como líder de la oposición en la Comunitat cuando sea ratificada en unas semanas como secretaria general del PSPV. Tras poner en valor su "rigor", Puente ha defendido que hacen falta políticos como Morant, "que apelen menos a las vísceras y que apuesten más por el conocimiento", por lo que ha augurado que le irá "muy bien" al frente del PSPV. Además, ha destacado que haya conseguido "unir al partido" al llegar a un acuerdo que evitara ir a primarias, sobre lo que ha señalado la presencia en el acto de los que iban a ser sus contrincantes: los líderes provinciales del PSPV en Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler. SÁNCHEZ TIENE "MUCHA CONFIANZA" EN MORANT "Aquí se parte de una buena situación; se ha dejado un buen sabor boca con el gobierno de Ximo Puig. Se trata de rearmarse desde el rigor y apelar a la sensatez y al futuro y a un proyecto capaz de concitar el apoyo mayoritario", ha expuesto, y ha resaltado que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene "mucha confianza" en Morant. Respecto a su relación con la alcaldesa de València, Mª José Catalá, después de que discutieran recientemente en redes sociales por los carriles bici, ha reiterado que no se puede "ir para atrás" con los avances en movilidad sostenible, algo que en su opinión sucede en "gobiernos de coalición con determinada ideología negacionista". "Los pulmones no entienden de ideología", ha ilustrado. "COMO UN MIURA" Por otro lado, cuestionado por si se siente como el 'enfant terrible' del Gobierno, Puente ha reconocido su faceta "combativa", pero ha lamentado que se le "encasille". "Me siento como un miura en la plaza", ha dicho, para remarcar que "los miuras no entran mucho al trapo y tienen vida propia".