PP pregunta a Page si convocará la Comisión Regional del PSOE para ordenar a diputados de C-LM votar 'no' a la amnistía

El portavoz del PP de Castilla-La Mancha y diputado autonómico, Santiago Serrano, ha preguntado al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, si tiene intención de convocar a su Comisión Ejecutiva Regional para aprobar un texto de repulsa de la amnistía y anunciar que "sus 8 diputados nacionales" votarán 'no' a esta Ley. Así lo ha indicado Serrano en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha incidido en que Page "debe estar a la altura de las circunstancias y defender a los castellanomanchegos" frente a este "atropello democrático". "Es el momento de los hechos frente a las palabras". El diputado autonómico ha instado a Page a "dejar de reírse" de los castellanomanchegos "diciendo una cosa en los medios de comunicación y luego haciendo otra cuando hay que votar". Por ello, también le ha preguntado si va a pedir un Comité Federal del PSOE para avanzar a Sánchez que sus diputados votarán en contra de la Ley de Amnistía, ya que, en caso contrario, luego "no valdrán las lamentaciones y las quejas" porque "lo que está en juego es el futuro de España", según ha informado el PP en nota de prensa. Serrano ha aseverado que los ciudadanos de Castilla-La Mancha merecen "que sus derechos y libertades estén por encima de Sánchez y del PSOE" y "merecen un presidente autonómico que lejos de seguir siendo un hipócrita, esté a la altura de las circunstancias". El portavoz regional del PP ha recordado que el acuerdo entre PSOE, ERC y Junts elimina los delitos de malversación y terrorismo relacionados con el 'procés', por lo que ahora las personas que son presuntos delincuentes "no son iguales que un castellanomanchego, que si tiene que pagar si infringe la ley". Por ello, ha dicho que el próximo jueves es la última oportunidad de Page, en el pleno del Congreso de los Diputados, para ordenar a sus 8 parlamentarios a votar en contra de la Ley y "parar este despropósito y atropello democrático".