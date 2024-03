Portavoz Gobierno andaluz: "Sánchez va a amnistiar a delincuentes y a corruptos solo porque necesita sus votos"

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado la aprobación este pasado jueves del nuevo dictamen de la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia tras la incorporación de enmiendas pactadas entre el PSOE y los independentistas de ERC y de Junts. "Pedro Sánchez va a amnistiar a delincuentes, va a amnistiar a corruptos, va a amnistiar a políticos que malversaron fondos públicos solo porque necesita sus votos, no porque eso vaya a contribuir a una mejor convivencia en Cataluña o en el resto de España, no porque eso sea sano en términos democráticos", ha valorado a preguntas de los medios tras un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado en Almería. Para el portavoz de la Junta, el de este jueves fue "un día muy triste para la democracia en España" al haberse adoptado una decisión de un calado "desgraciadamente histórico" en base "única y exclusivamente" a un "interés particular" del presidente del Gobierno, según ha manifestado. Fernández-Pacheco considera así que la decisión "no viene a representar más que la necesidad que Pedro Sánchez tiene de contar con los siete votos de Junts para seguir manteniéndose en la Moncloa", y todo ello a pesar, según entiende, de que el partido independentista "ya ha amenazado con que su reto al Estado no termina ahí" al "empezar a hablar de autodeterminación" de cara a la negociación de los presupuestos. "Es probable que a lo largo de los próximos días Pedro Sánchez nos diga que la autodeterminación jamás se va a dar en España, que la autodeterminación es una línea roja que él nunca quebrantaría, exactamente lo que nos dijo que pasaría con la amnistía antes de las elecciones", ha augurado el representante del Gobierno andaluz. Con ello, considera que el líder del Ejecutivo "carece de cualquier credibilidad" puesto que "ha institucionalizado la desigualdad entre territorios a través de una ley que jamás debiera ni siquiera plantearse". El dirigente del Gobierno andaluz ha recordado que Junta de Andalucía estudiará posibles recursos de inconstitucionalidad ante esta ley una vez se obtenga el texto definitivo. "Haremos lo que tengamos que hacer para defender el interés general de Andalucía, que pasa también porque todos los territorios tengamos igualdad de condiciones y esta ley lo que hace es expresarse", ha manifestado.