Murcia "no admitirá ninguna propuesta ni técnica ni política" que suponga un recorte del Trasvase Tajo-Segura

El Gobierno de la Región de Murcia ha reclamado en la reunión sobre la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, celebrada este jueves en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tengan en cuenta las demandas de la cuenca del Segura, según han explicado fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa. Por parte del ejecutivo autonómico ha asistido a este encuentro el director general del Agua, José Sandoval, quien ha asegurado que esperaban "más de este encuentro técnico. Confiábamos en que el Ministerio iba a esta reunión sin prejuicios y con espíritu constructivo, en la búsqueda de soluciones reales al grave problema hídrico que tenemos en la Cuenca del Segura, pero no ha sido así". Y ha asegurado que "no se va a permitir que desde el punto de vista técnico, o desde el punto de vista político, se reduzcan los envíos que llegan a la cuenca del Segura". José Sandoval también ha indicado que desde el Ministerio "no tienen intención de que se dialogue con el CEDEX", que es quien está elaborando la modificación de las reglas de explotación. "Nos han invitado a que mandemos, fuera de un procedimiento reglado, unas sugerencias sobre un folio en blanco sin ninguna base y sin ningún punto de inicio", ha añadido el director general del Agua. Desde el ejecutivo autonómico se ha solicitado que la revisión de las reglas de explotación esté basada en principios sólidos y ha apuntado que "basarla en los actuales caudales ecológicos fijados en el Plan del Tajo no se puede ya que están pendientes de los recursos puestos por los Gobierno de Andalucía, Valencia y Región de Murcia". Así, han añadido que "en la demanda del recurso presentada por el Gobierno regional en el Tribunal Supremo se detallaba que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha remitido la información técnica sobre el cálculo de los caudales ecológicos propuestos en el plan del Tajo". Sandoval ha asegurado que "para nosotros es una prioridad que se garantice el agua que necesita la cuenca del Segura, y el Trasvase Tajo-Segura es irrenunciable. Se está demostrando su gran utilidad en una situación de sequía, como la actual, ya que gracias al agua que llega desde la cabecera del Tajo, la Región de Murcia no se enfrenta a restricciones". El Gobierno regional ha demandado al Ministerio que aborde la planificación hidrológica desde una perspectiva de Estado a través de un plan nacional y "deje de poner parches en materia de agua". Sandoval ha concluido asegurado que "es necesario un plan nacional que redistribuya los recursos que existen en nuestro país, que apueste por infraestructuras hídricas, en el que prime la solidaridad entre los territorios".