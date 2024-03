Morant y Puente avisan del "riesgo evidente" de "retroceder" en derechos de las mujeres y llaman a "no relajarse"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han llamado en este 8M a "no relajarse" en la defensa de los derechos de las mujeres y han advertido del "riesgo evidente" de "retroceder" en este aspecto a raíz de "la llegada de la ultraderecha a la política española". "Los derechos se conquistan pero nunca es para siempre", han avisado. Morant y Puente han participado este viernes en Valencia en la marcha convocada por el Moviment Feminista, bajo el lema 'Por los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás', donde han reivindicado "los derechos que hemos conquistado durante tantos años a través de una herramienta fundamental que ha sido la política y ha sido el Partido Socialista", ha expresado la titular de Ciencia, en declaraciones a los medios. En todo caso, ha reconocido que actualmente "queda mucho trabajo por hacer" para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres, al tiempo que ha llamado a "luchar contra los negacionistas de una evidencia como la desigualdad que todavía existe". "Para todo eso nos va a tener la ciudadanía a los socialistas", ha garantizado Morant. Por su parte, Puente, que ha mostrado el "orgullo" que significa para él participar este viernes en Valencia en la manifestación del 8M, ha subrayado que en este día "tenemos que recordar que los derechos se conquistan", pero que es algo que "nunca es para siempre". Así, ha avisado de que "siempre hay un riesgo" y, en este caso, "no solo de no avanzar, sino de retroceder". "Ese riesgo hoy es un riesgo cierto y evidente, sobre todo por la llegada de la ultraderecha a la política española", ha insistido. En este punto, el ministro ha aprovechado para censurar la "claudicación" del Partido Popular respecto de "algunos consensos que se habían alcanzado en materia de igualdad" y que, ha denunciado, "ahora, por la necesidad del apoyo de la ultraderecha, el Partido Popular está rebobinando". Por todo ello, ha considerado "importante" en el Día Internacional de la Mujer "reivindicar la igualdad" y ha pedido tener "muy presente" que el derecho a la igualdad "por el que hemos luchado durante tanto tiempo y que estamos intentando alcanzar con la punta de los dedos se puede perder". "No hay que relajarse y hay que reivindicar este día", ha agregado. Morant y Puente han participado este viernes en la marcha del Moviment Feminista de Valencia, que ha partido a las 19.00 horas desde la Porta de la Mar, junto a otros cargos socialistas como los secretarios de Estado Rebeca Torró y Arcadi España, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y varios concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.