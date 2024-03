Milagros: "Tuve que aprender a vivir sin Vicente pero no quiero olvidarlo, es parte de mí"

Laura Camacho

Madrid, 8 mar (EFE).- Del Atleti, incondicional de Sabina y sin carné de conducir. Como todas las mañanas, aquella del 11 de marzo Milagros acercó a la estación a Vicente, con quien se había casado dos años antes. En sus planes estaba disfrutar de la vida en pareja y tener hijos; su destino, lamenta, fue aprender a vivir sin él.

Vicente Marín, de 37 años, fue una de las 192 personas que murieron en los atentados del 11 de marzo de 2004. Iba en el vagón de la bomba que explotó frente a la calle Téllez y dejó 63 víctimas.

A punto de cumplirse 20 años de los atentados y como cada 11 de marzo, Milagros recorre el monumento de homenaje a las víctimas, el llamado Bosque del Recuerdo del Retiro, donde un olivo recuerda a Vicente, su novio de toda la vida, con quien hacía planes los fines de semana mirando el calendario de partidos del Atleti y que tenía miedo a los coches.

"¿Quién le iba a decir a él que por su miedo a los coches iba a morir en un tren de Cercanías? Pero era el destino, cogía el tren todos los días a la misma hora en la Asamblea", asegura Milagros, que se acuerda de las vidas arrebatadas a otros pasajeros que, al contrario que Vicente, no tenían que estar en esos vagones.

Como una embarazada que había cambiado el turno de trabajo e iba en el tren o el de un matrimonio al que se averió ese día el coche y montó en Santa Eugenia. También de quien no se subió a los trenes de las bombas ese día.

"Vicente iba todos los días con nuestra vecina, pero el día anterior había salido y se había quedado a dormir con una amiga", relata Milagros, que se pregunta qué sería de su vida si Vicente se hubiera dormido.

Pero su "destino" era el que fue, insiste, porque era muy puntual, trabajaba en una gestoría en las Torres de Valencia, cerca del Parque del Retiro, donde nunca llegó, aunque en los primeros momentos ni se le pasó por la cabeza que le hubiera pasado algo.

Ella se fue a trabajar, intentó contactar con él varias veces y a las 11 de la mañana comenzó con su hermano la angustiosa búsqueda en las listas de los hospitales. "No aparecía en ningún sitio pero la esperanza te hace pensar que puede estar inconsciente, que le están operando...".

Milagros recuerda que no fue capaz de ir a Ifema aquella noche. Fueron sus hermanos y los de Vicente. "Nadie se atrevía a decírmelo pero mi hermano me abrazó y supe que mi vida, la de él, la de todos, se había acabado en aquel momento".

Tras hundirse en esa "nube" de profundo dolor y de vivir un tiempo con sus padres, decidió regresar a su casa. "Me sentía súper arropada con mis cosas, mis recuerdos, mi hogar, el hogar que habíamos formado juntos", asegura Milagros que aprendió también a salir de la "soledad impuesta" aquel 11 de marzo.

Confiesa que se sentía como un "pegote" cuando se iba de vacaciones con otros amigos o en familia. Y entonces decidió irse sola a Lanzarote en invierno. "Pienso que fue lo mejor que hice en mi vida, dije tiro para adelante (...) Me hizo bien para valorarme".

Y cuatro o cinco años después en uno de esos viajes sola conoció en La Palma a su actual pareja. Iba con unos amigos y en el hotel me animaron a sentarme con ellos. "Y hasta hoy, así que la vida y los destinos existen también para bien".

De su Vicente no se olvida ni quiere olvidarse porque forma parte de su vida, con "momentos" en los que necesita ayuda de los psicólogos de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) porque revela que siempre le acompaña el miedo a que pueda pasarle algo a los que la rodean.

Si llama a alguien y no le coge piensa en una fatalidad. "No soportaría un dolor tan sumamente grande otra vez. Tienes miedo de que algo va a pasar y yo lo achaco a que en su día me hice la fuerte", apunta Milagros.

Como terapia, además de la ayuda psicológica, forma parte activa de la junta directiva de al AVT y acude a institutos y colegios a dar charlas para que los jóvenes que no vivieron el 11M sepan lo que ocurrió.

En su paseo por el bosque de cipreses y junto al olivo que mira hacia donde se levantaba el Vicente Calderón, Milagros agradece al Atlético de Madrid la corona que puso en el asiento de Vicente y el ramo de flores que le mandó Joaquín Sabina.

La dedicatoria era una estrofa de su canción "Así estoy yo sin ti": Extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. EFE

