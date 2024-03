Más Madrid reta a Ayuso a que se posicione en Madrid y no en Bucarest "sobre el derecho al aborto de las mujeres"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que se posicione en Madrid y no en Bucarest "sobre el derecho al aborto de las mujeres". Lo ha hecho en la Real Casa de Correos antes de asistir al acto institucional del Día Internacional de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que ha premiado este año entre otros a la biotecnóloga Alba Sánchez, a la alcaldesa de Madarcos, Eva Gallego (PP); a la fundadora del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado; y la segunda mujer de la historia en ganar el Rally Dakar, Cristina Gutiérrez. Bergerot se ha referido a las declaraciones de la presidenta autonómica este miércoles en el Congreso del PP Europeo celebrado en la capital de Rumanía. Allí negó que fuera "un avance" que Francia haya incluido en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. "O que se reafirme en su posicionamiento de ayer en Rumanía en contra de los derechos de las mujeres o que rectifique", ha instado Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha apuntado que ha estado "ausente" durante dos años de este acto institucional. También se ha referido a ello la portavoz del PSOE en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid, Silvia Monterrubio, quien ha defendido como "derecho tremendo" el aborto y ha apuntado a que "desde el mismo momento se ha cuestionado". Sobre si es un "fracaso", ha apuntado que sería en todo caso un "fracaso" de las políticas de natalidad, de la prevención de parámetros no deseados o de no suministrar métodos anticonceptivos. "Entiendo que es el fracasado del Estado del bienestar, pero no es un fracaso el aborto, el aborto es un derecho", ha concluido.