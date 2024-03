Maru, la primera mujer en los 'buzos' de la Guardia Civil: con sacrificio se consigue todo

Sagrario Ortega

Madrid, 8 mar (EFE).- Maru, o Taviro, el apellido de su madre y como la llaman sus compañeros, es la primera mujer en los 'buzos' de la Guardia Civil, en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) creado en 1981. Siempre quiso pertenecer a esta especialidad y este viernes, en el Día de la Mujer, sentencia: "Con esfuerzo y sacrificio se consigue todo".

Acabó el curso para el GEAS el pasado 20 de diciembre. Superarlo no solo la ha convertido en la primera mujer que entra en los 'buzos', hasta ahora una unidad muy masculinizada, sino que ha contribuido a que ya no quede ni una sola especialidad de la Guardia Civil en la que no hayan entrado mujeres, según recuerdan a EFE fuentes del instituto armado.

En una entrevista con EFE, Taviro cuenta que a las pruebas para entrar en el GEAS en su convocatoria se presentaron 70 personas, entre ellas tres mujeres, pero ya en el primer examen de conocimientos quedó ella como única fémina aspirante.

"Tomé la decisión de ser 'buzo' hace muchos años, cuando supe que existía el GEAS. Lo tenía clarísimo, dice. Pero primero tenía que aprobar para ser guardia civil. Tardó un poco, pero entró en el cuerpo.

Maru o Taviro, como la quieran llamar, vive en Valdemoro (Madrid), justo la localidad donde se ubica el órgano central del GEAS, la unidad encargada de la búsqueda y rescate de personas y la localización y recuperación de objetos en el medio acuático, entre otras misiones.

En su pueblo tenía amigos o bien guardias civiles o hijos de guardias civiles. Precisamente, el progenitor de una de sus amigas era del GEAS y fue quien le informó de que no había ninguna mujer en ese grupo.

Taviro había sido nadadora, le gustaba bucear. "Era algo que me llenaba". "Empecé a ver vídeos del GEAS y cada vez tenía más ganas de entrar".

Así que se presentó a la convocatoria de plazas en la Guardia Civil, superó las pruebas iniciales y se fue a la Academia de Baeza (Jaén). Hizo prácticas en Xueca (Valencia) -así estaba cerca de mar, recuerda- y se hizo profesional.

Se presentó al GEAS en cuanto salió una convocatoria y estuvo casi dos años preparándose a fondo, ya que aunque las pruebas acuáticas las llevaba muy bien, en las de fuerza, en las 'dominadas', flojeaba. Se centró en ellas y lo logró.

Primero tuvo que superar pruebas de apnea dinámica y estática, de 4 metros de buceo en profundidad con recogida de testigos, 200 metros de natación de estilo libre en un tiempo de 4 minutos y 10 segundos, extensiones de brazos en tierra, flexiones de barra y algunas otras pruebas más físicas.

Una vez superadas, Maru pasó a la segunda fase donde superó diversas pruebas de adaptación al medio acuático, de resistencia y supervivencia en piscina, de coordinación, flotabilidad y destreza en el agua o de respirar oxígeno a una determina presión, amén d otras físicas de nado y de carrera.

Desde el 1 de febrero Maru pertenece de pleno derecho al GEAS, donde desde el primer momento ha sido "muy bien acogida". Ella también ha puesto de su parte porque, como tal y como se define, es "muy extrovertida".

Los instructores no distinguieron entre sus compañeros varones y ella. "Para ellos, todos éramos aspirantes". Eso sí, tuvieron que incorporar un traje de neopreno de mujer porque no había. Por lo demás no ha sentido ninguna discriminación, ni positiva ni negativa.

Con motivo del Día de la Mujer, Maru recuerda que a las mujeres "las cosas no nos las regalan. Hay que hacer mucho esfuerzo y sacrificio, pero si le pones ganas y energía, lo puedes conseguir".

Esta 'geas' ya forma parte de esas 7.479 mujeres en la Guardia Civil, que representan el 9,57 por ciento del total de 78.191 efectivos, según los datos facilitados a EFE por el instituto armado.

Hace 36 años que se incorporó al cuerpo la primera mujer. En los dos últimos años el porcentaje de ingreso de mujeres es superior al 30 por ciento y ha alcanzado el 35 por ciento en la última convocatoria.

De las que ya están dentro, 194 son oficiales y representan el 5,4 por ciento del total esa categoría. Otras 315 son suboficiales (el 4,66% del total), 334 cabos (el 4,51%) y 6.636 guardias (el 11%).

Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de mujeres en el cuerpo se localiza en Asturias, con un 13,84 por ciento sobre el total de efectivos. Donde menos, en Galicia y Cataluña, que no llegan al 5 por ciento.

Mientras, por provincias encabezan la lista Madrid y Gipuzkoa y al cierran Sevilla y Ceuta. EFE

so/lml

(Foto)