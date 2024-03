María Gascón: "La selección tiene un gen que le hace ir a los Juegos a por todas"

Rafael Peña

Ceuta, 8 mar (EFE).- La exjugadora profesional de baloncesto María Gascón, que actualmente desarrolla labores administrativas en la Federación Española de Baloncesto (FEB), está convencida de que la selección femenina lo "dará todo" en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde cree que puede pelear "por lo máximo" debido a "un gen que le hace ir a por todas".

María Gascón (Sabadell, 1998) se ha explicado así en una entrevista con EFE con motivo de su presencia en Ceuta para participar en varios actos relacionados con la promoción del baloncesto femenino con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este viernes.

La exbaloncestista ha resaltado que el combinado nacional femenino "está muy bien, aunque puedan tener algún mal resultado".

"Tenemos grandes seleccionadores y grandísimas jugadoras y la verdad es que España tiene algo que hace que cuando llega un torneo importante siempre estará ahí y competirá en cualquier evento", ha destacado.

No descarta nada en la cita de París "porque se afrontará con muchas ganas". "Se han clasificado tras sacar adelante partidos duros y ahí se demostró una vez más el gen de España, que dice que nunca se rendirá. La selección masculina tiene ahora el preolímpico en Valencia y se intentará ganar la plaza olímpica porque no hay que conformarse con menos", apuntó.

La catalana, que se formó en una de las mejores canteras femeninas de España, como es el Snatt's Femení Sant Adriá, donde permaneció siete temporadas, ha destacado que el baloncesto nacional femenino tiene "buena salud, está creciendo y eso significa que está haciendo las cosas bien".

En su opinión, es "buenísimo" que las jugadoras tengan ahora "muchos referentes femeninos", porque cuando ella empezó se fijaba en Gasol y, hasta que no llegó la generación de Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar, no empezó "a ver que había mujeres que también estaban ahí arriba y pensar que igual se podía vivir de esto".

María Gascón, que era ala-pivot con 1,80 metros de estatura, ha entendido que lo fundamental es "seguir apostando" por la incorporación de los jóvenes "y que se diviertan, porque no todo el mundo llega a la élite, pero todo lo que se intente, se pase bien y se adquieran valores, es bueno para tu vida privada o laboral", ya que todos los valores que ganó en los equipos son los que aplica ahora en su trabajo, explica.

La exjugadora, que destacaba por su tiro de tres puntos y potencia física, realiza actualmente labores administrativas en la Federación Española de Baloncesto, concretamente en el departamento de la secretaría general.

"Me encargo de las licencias, revisar la documentación y que esté todo en regla. También organizamos la comisión delegada o las elecciones o preparar el reglamento nuevo con la orden nueva. Es decir, es un trabajo de la parte legal de la federación", ha precisado.

La ex de clubes como el ISE CB Almería, Sant Adriá, CBF Cerdanyola o Embutidos Pajariel Bembibre, entre otros, ha reconocido que en sus inicios "no tenía expectativas de llegar a ser profesional" y que jugaba porque se lo pasaba bien, pero, incide en que "afortunadamente", llegó "arriba".

Las lesiones le hicieron decidir no continuar hace poco más de dos años. "Estando en el Bembibre me rompí 'la triada', es decir, el ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral interno y el menisco interno. Me recuperé y me fui a jugar a Almería, pero al tercer partido me fracturé el menisco, aguanté con el menisco roto toda la temporada, me operé en verano y cuando me fuí a Barakaldo se me hinchaban las rodillas, lo pasaba mal, no podía disfrutar al cien y por cien y dije que para jugar así no merecía la pena seguir", ha contado a EFE.

En ese momento pensó que "lo mejor" era terminar la carrera de Derecho, de la que le quedaban dos asignaturas, y optó por dejar el baloncesto "con la suerte de que nada más acabar la carrera" le salió la oportunidad de trabajar en la FEB, por lo que nunca ha perdido el contacto con este deporte.

La catalana, que se vio así obligada a dejar el baloncesto en las filas del HGB Ausarta Barakaldo a causa de esas lesiones, ha asegurado que "en el baloncesto no te puedes rendir" y que "no hace falta llegar a lo más alto ya que este deporte te deja valores para toda la vida".

En Ceuta participa desde el jueves en varios actos de promoción del baloncesto femenino bajo el lema "Her World, Her Rules" (su mundo, sus reglas) para promover la igualdad de género en esta modalidad deportiva.

"Siempre es agradable estar en una ciudad para promocionar la cantera, es lo esencial", ha subrayado. EFE

