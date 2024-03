López Miras critica que Sánchez ha "tragado" con los indultos, con la amnistía y va a "tragar" con la independencia

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "ha tragado con los indultos, ha tragado ahora con la ley amnistía y va a tragar en el siguiente paso que ya ha dicho" el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, "que va a ser el de la autodeterminación y la independencia de Cataluña". López Miras ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por las declaraciones de Puigdemont, quien este jueves agradeció la disposición del PSOE para pactar la ley de amnistía y aseguró que permitirá "continuar el proceso de independencia". En este sentido, el presidente del Gobierno murciano ha considerado que es un "buen ejemplo" de lo que Pedro Sánchez ha convertido la política en España y las instituciones del Estado en España. Por un lado, ha lamentado que "vemos una intromisión total y clara del poder legislativo en el judicial con las afirmaciones" de la diputada y portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. López Miras se ha referido así a las declaraciones de Nogueras, quien ha avisado a los jueces españoles que prevaricarán si no aplican la ley de amnistía cuando entre en vigor, mientras que ha sostenido que la norma ya no dependerá de la "imaginación y fabulación" de la "cúpula judicial" porque se ha "internacionalizado" y no depende del Código Penal de España. A este respecto, el presidente del Gobierno murciano ha criticado que el hecho de que el poder legislativo le diga al judicial lo que tiene que hacer "es ya el fin del Estado de Derecho en el que se basa la convivencia de todos los españoles y en el que se basa España". A su juicio, "está claro que no apuestan y que no creen en la separación de poderes, y esto es una muestra más". Por otro lado, ha criticado que Sánchez "vuelva a tragar y a ceder con lo que hace menos de un mes dijo que no haría", lo que "da muestras de lo que está dispuesto". Y es que ha recordado que, hace menos de un mes, en una entrevista pública, "Sánchez dijo que no iba a reformar el borrador de la ley amnistía que habían presentado". Sin embargo, ha reprochado que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, que es un "prófugo" y "perseguido por la justicia", le dice a Sánchez "que tiene que tragar para seguir siendo presidente del Gobierno". "Y Pedro Sánchez traga", tal y como ha apostillado López Miras, quien ha lamentado que el presidente del Gobierno central "ha tragado con los indultos, ha tragado ahora con la ley amnistía y va a tragar en el siguiente paso que ya ha dicho Puigdemont, que va a ser el de la autodeterminación, el de la independencia de Cataluña". "¿Y qué va a hacer Pedro Sánchez cuando Puigdemont exige la independencia de Cataluña? ¿Va a tragar también?", ha señalado el presidente del Gobierno murciano. A su parecer, se trata de cuestiones "muy graves" que "nos alarman a todos los españoles y, desde luego, necesitan más que nunca la unidad de todos los españoles para estar enfrente de estas decisiones de Pedro Sánchez y del Gobierno".