La única mujer rectora de la Universidad de Salamanca tiene su retrato 44 años después

Cristina García Casado

Salamanca, 8 mar (EFE).- La única rectora de la Universidad de Salamanca, María Dolores Gómez Molleda, ha entrado en la noble sala de retratos 44 años después de haber ejercido un cargo que todavía hoy en España sólo ocupan mujeres en alrededor de un 25 % de los casos.

En la solemne sala del Rectorado de la universidad más antigua de España, con más de 800 años de historia, están los retratos de los 25 últimos rectores menos el de ella, un "olvido" que ha querido reparar la unidad de Igualdad de la USAL, que dirige Inmaculada Sánchez Barrios.

"Queremos reconocer esta figura que pone de manifiesto todavía la existencia de techos de cristal en muchos ámbitos, ese fenómeno que impide que muchas veces las mujeres destaquen por sus cualidades académicas y, cuando se llega al máximo cargo como en este caso, se las olvida, cuando fue la primera y única mujer en ser rectora de la Universidad de Salamanca", explica a EFE la profesora.

El avance de la mujer en los rectorados de España es "lento": "En los últimos 40 años hemos pasado de no haber ninguna a ser alrededor de un 25%, pero todavía son muy pocas, teniendo en cuenta que casi el 60% de las estudiantes universitarias son mujeres y más del 43 % del profesorado también".

Gómez Molleda (Madrid,1923 - Salamanca,2017) fue directora de la Casa Museo Unamuno, cinco años vicerrectora y rectora en funciones entre marzo de 1979 y de 1980, tras el cese del rector Julio Rodríguez Villanueva.

"No tengo la respuesta cierta a por qué no le hicieron el retrato entonces. Quizás por ser mujer o por no pasar unas elecciones, aunque otros rectores tampoco fueron elegidos por la comunidad universitaria; quizás por estar en funciones, pero estuvo todo un año asumiendo en plenitud todas las funciones que conlleva el cargo", indica Sánchez.

Y añade: "No fue solamente una rectora sobre el papel, asumió todas las responsabilidades del cargo. No ocupó el cargo solamente para salvar una situación y hacerlo sin funciones y actuaciones, sino todo lo contrario. Creó y favoreció proyectos de extensión universitaria, firmó bastantes convenios con importantes universidades, algo que no era tan frecuente entonces; impulsó la Casa Unamuno, creó alguna cátedra especializada, y por todo ello queremos reconocerla".

La presentación del retrato de la única rectora de la Universidad de Salamanca no sólo ha tardado 44 años, sino que María Dolores Gómez Molleda ha quedado de nuevo olvidada porque el hasta ayer rector, Ricardo Rivero, anunció por sorpresa su dimisión durante el acto y ya sólo se habló de esa noticia.

"Doblemente invisible. Tras casi 50 años de olvido, el retrato de Dolores Molleda, la única rectora, accidental, de la USAL (hasta hoy mismo) se unía al resto de rectores. La dimisión de Rivero hizo que el acto pasase casi desapercibido y la rectora haya sido doblemente invisible", advirtió en su Twitter la catedrática Esther de Brío, que ha impulsado junto a Inmaculada Sánchez proyectos para visibilizar a las mujeres académicas.

"Ella estuvo 12 meses, que son muchos para estar en funciones", ha indicado a EFE Del Brío, quien recuerda que todo indica que habrá elecciones muy pronto para elegir al reemplazo de Rivero tras su salida este jueves.

El cargo lo ocupa desde las 13:30 de este jueves la vicerrectora de Docencia e Innovación Educativa, María José Rodríguez Conde, pero por el momento sólo hay un candidato para las próximas elecciones, el catedrático en Inteligencia Artificial Juan Manuel Corchado, quien anunció enseguida su postulación y cuenta con un amplio respaldo en el claustro. EFE

31004010

cgc/mcm

(foto)