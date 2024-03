La Junta de Andalucía prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía

Almería, 8 mar (EFE).- El Gobierno andaluz está "preparando" un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía con el objetivo de que todos los territorios de España tengan "igualdad de condiciones", ha asegurado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

"Desde la Junta de Andalucía estamos preparando recurso de inconstitucionalidad, haremos lo que tengamos que hacer para defender el interés general de Andalucía, que pasa también por que todos los territorios tengamos igualdad de condiciones", ha sentenciado.

En declaraciones a los periodistas en Almería, donde ha presidido el acto de lectura del manifiesto institucional del 8M, ha asegurado que ayer, después de que la Comisión de Justicia del Congreso avalara los cambios que permitirán aprobar dicha ley, fue "un día muy triste para la democracia".

"Pedro Sánchez va a amnistiar a delincuentes, corruptos, políticos que malversaron fondos públicos solo porque necesita sus votos, no porque eso vaya a contribuir a una mejor convivencia en Cataluña o en el resto de España", ha recalcado el portavoz andaluz, que no cree que eso sea "sano en términos democráticos" y que ha recalcado que el presidente actúa "única y exclusivamente por su interés particular".

Según el consejero, es "probable" que a lo largo de los próximos días Sánchez diga que la autodeterminación jamás se va a dar en España y que es una línea roja que él nunca quebrantaría: "Exactamente lo que nos dijo que pasaría con la amnistía antes de las elecciones", ha recordado. EFE

rro/vg/edr