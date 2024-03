Junts dice que "no puede" renunciar a la vía unilateral pero que busca la independencia "por procesos democráticos"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dicho que su formación no puede renunciar a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña, aunque ha señalado que "ahora" quieren conseguir su objetivo "pacíficamente" y por "procesos democráticos" a través de su representación en el Congreso y en el Parlamento catalán. "La vía unilateral no podemos renunciar a ella viendo como actúa el Estado que está en frente", ha sostenido la dirigente de Junts en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha ahondado en que los de Carles Puigdemont quieren conseguir su "objetivo" y que lo están haciendo "pacíficamente". Por ese motivo, están tratando de "buscar un entendimiento" pese a que no renuncian "a ninguna vía". "Trabajamos para tener esa legitimidad democrática, esa fuerza democrática que nos permita cumplir con lo que los ciudadanos de Cataluña votan en las urnas", ha proseguido, indicando que lo hacen "aprovechando esa fuerza" que tienen en el Congreso. Borràs ha recordado que en julio, antes de las elecciones generales, "la ley de amnistía era algo inconcebible e inconstitucional" y en este momento "se presenta como algo incluso necesario para España". Además, ha indicado que en democracia "lo que cuentan son los acuerdos" y que la amnistía era "el paso previo importante para poder reparar" el retorcimiento del Estado de derecho en 2017. LA LEGISLATURA, "PASO A PASO" Preguntada sobre si el acuerdo de la amnistía garantiza el resto de la legislatura, Borràs se ha manifestado en el mismo sentido que algunos de sus compañeros en Junts diciendo que el PSOE conocía "las reglas del juego" y que se avanzará "paso a paso". "Las reglas del juego están firmadas, están escritas, están negro sobre blanco y dicen lo que estamos haciendo, que es que en cada momento abordamos las cuestiones sin dar nada por sentado, lo que sí era necesario era que se cumpliera ese acuerdo de investidura, nunca y queda específicamente detallado se habla de estabilidad de legislatura", ha detallado. La presidenta de Junts ha recordado que con los socialistas se habló "de un acuerdo de investidura si se daban unas circunstancias", y que en cualquier caso "se iría viendo a paso a paso qué es lo que habría que ir trabajando".