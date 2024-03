Feijóo: "El primer punto del Consejo de Ministros es ver a quiénes hay que amnistiar"

Córdoba, 8 mar (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que "el primer objeto del orden del día del Consejo de Ministros es a quiénes hay que amnistiar para seguir en el Gobierno".

En un acto celebrado en Córdoba previo a la reunión que mantendrá este el fin de semana con miembros de la dirección de su partido y a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, Núñez Feijóo ha señalado que el segundo es "a quién hay que comprar y qué es lo que hay que comprar para seguir en el Gobierno".

La tercera cuestión que se trata es, a su juicio, es "a cuánto de cerca le ha tocado la trama a cada miembro del Gobierno del Partido Socialista", en alusión al llamado caso Koldo.

El líder del PP ha asegurado que "la situación en la que se encuentra hoy de colapso el Gobierno de España no está para pensar en las políticas de los ciudadanos".

En su opinión, el Gobierno de España se siente "acorralado, atenazado y chantajeado", mientras que “el PP es un partido libre, es un partido que no tiene negocios con nadie, que no ha negociado la dignidad de la nación española jamás y que no tiene más objetivo que acertar y practicar políticas reales y efectivas", ha subrayado.

Núñez Feijóo ha desacatado que "hoy, la esperanza de Gobierno en España es el PP y hoy quien gobierna en España son las Administraciones del PP".

"Vamos a seguir trabajando y haciendo política desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas del Partido Popular y más temprano que tarde vamos a hacer política desde el Gobierno central", ha asegurado. EFE

