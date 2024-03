Espadas defiende la amnistía y pide a los independentistas que "se esfuercen" para que la sociedad la vea "positiva"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este viernes la proposición de ley de amnistía para encausados por el proceso independentista catalán cuyo dictamen se aprobó este pasado jueves en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y ha realizado un llamamiento a los partidos independentistas para que "se esfuercen" y tengan "generosidad" de cara a que la sociedad española entienda esta iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez como "positiva" y "necesaria". El también portavoz del Grupo Socialista en el Senado se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas en una atención a medios al asistir a un acto organizado en Sevilla por la Delegación del Gobierno en Andalucía con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra este 8 de marzo. Juan Espadas ha argumentado que la proposición de ley de amnistía es "una decisión de un partido y un Gobierno valiente que quiere que pasemos página de una situación de conflicto social" y "político" que "sin duda ha afectado de manera grave a nuestro país y a Cataluña en particular". El líder del PSOE andaluz ha defendido que es una iniciativa que procede de "un Gobierno comprometido con que definitivamente cerremos esa página y apostemos por la normalización, la reconciliación; en definitiva, por seguir avanzando en nuestro país, dedicándonos a mejorar la vida de la gente con medidas concretas, con progreso y con avances sociales, y que no sigamos estancados, instalados en una dinámica de confrontación como la que produjo el 'procés' en Cataluña en su momento". "Para eso hay que ser valientes" y "generosos", según ha abundado Juan Espadas, que en ese punto ha pedido "a los partidos independentistas" que "entiendan que esta generosidad que se va a convertir en una mayoría parlamentaria en el Congreso la semana que viene que dé luz verde a esa proposición de ley de amnistía, debería corresponderse también con el reconocimiento por parte de esas fuerzas políticas de lo que significa este paso", de "lo importante que es que la sociedad española comprenda que esto se hace por el interés general de España". Se trata, según ha agregado el portavoz socialista en el Senado, de que los partidos independentistas "sean copartícipes también a la hora de explicar desde la pedagogía política la importancia de hacer esto, y de que todos reconozcamos que llega el momento de conciliar el interés por que salgamos todos y todas adelante en nuestro país". Espadas ha abogado por que "los intereses" independentistas, "que pueden ser legítimos" para una fuerza política, "cuando no se comparten" --como ocurre con el PSOE, que "no comparte ese tipo de planteamiento" que apuesta por "la independencia de un territorio de nuestro país", según ha apostillado el líder socialista andaluz-- "no sean al final el elemento permanente, de alguna manera, de confrontación política". Espadas ha incidido así en reclamar "altura de miras" como la que, en su opinión, "está teniendo" el PSOE y cree que "va a tener la mayoría del Parlamento la semana que viene" a la hora de votar dicha proposición de ley socialista, y que los propios partidos independentistas "también contribuyan" en este camino, desde la premisa de que son "los principales interesados en que se cierre esa página del 'procés' en Cataluña", y de que "entremos en una página mucho más constructiva para la Historia" de España. En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha defendido que "la generosidad siempre debe ser de ida y vuelta, y el reconocimiento de que todo aquello que se produjo y de lo que queremos pasar página tiene también que tener" por parte de los partidos independentistas "un protagonismo activo desde el punto de vista de la comprensión de esta medida de amnistía en el conjunto del territorio de España". "Por tanto, yo desde Andalucía desde luego les digo claramente que se esfuercen un poco más también los partidos independentistas en que estas medidas se entiendan en el conjunto del país, porque los que consideramos que es positiva, necesaria y valiente, lo podamos decir además claramente porque veamos que su actitud ha cambiado también y va a contribuir sin duda a que España sea más fuerte y esté más unida", ha concluido manifestando Juan Espadas.