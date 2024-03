El PSOE llevará al Parlamento de Cantabria la "discriminación" por sexo en las cuadrillas de Camargo

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha anunciado los socialistas llevarán al Parlamento el caso de la "discriminación" por sexo en las cuadrillas de las Corporaciones Locales del Ayuntamiento de Camargo (PP). Según ha explicado en nota de prensa, desde el Grupo Parlamentario Socialista instarán al Gobierno de Cantabria (PP) y a todos los partidos con representación parlamentaria a manifestarse en contra de las explicaciones que ha dado el alcalde, Diego Movellán, sobre la segregación por sexo en las cuadrillas municipales y en los procesos de selección del Consistorio. A su juicio, este es un modelo que "no cabe en la Constitución Española" y "que el PP de Buruaga tiene que rechazar contundentemente". Para Zuloaga, lo que pretende el alcalde de Camargo es "dar pasos atrás en las conquistas sociales", en este caso de las laborales, de la sociedad de Cantabria y España para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En este sentido, ha señalado que es "intolerable" la actitud del PP de Cantabria en torno a la celebración del 8M, que se celebra hoy para reivindicar más igualdad. Por esta razón, el secretario general socialista ve "fundamental" señalar y denunciar "cada paso atrás en igualdad, como el que pretende dar ahora el PP en el Ayuntamiento de Camargo o como el que ha ejecutado ya el PP desde el Gobierno de Buruaga, con contratación de cinco hombres mariachis para celebrar el Día Internacional de las Mujeres". INICIATIVA "MUY GRAVE" Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Camargo ha registrado una solicitud para que se convoque una comisión informativa extraordinaria urgente, con el objetivo de que Movellán de explicaciones sobre el proyecto en el que quiere poner en marcha cuadrillas de trabajo segregadas por sexos para tareas de diversa índole en el municipio. La portavoz socialista, Esther Bolado, ha considerado que se trata de una iniciativa "muy grave", ya que es "contraria" a los principios de igualdad entre mujeres y hombres recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley autonómica de Igualdad. Bolado ha criticado a Movellán por idear este proyecto sexista y ser "el responsable" de la oferta de trabajo "machista" que se ha difundido tras la filtración de un correo electrónico enviado por error a una vecina, en el que se decía 'no queremos mujeres en esta cuadrilla'. Así, el PSOE ha exigido a Movellán que en la comisión ofrezca "todas las aclaraciones que se le reclaman" y que "no trate de escabullirse con justificaciones en las que aún se enfanga más". Para los socialistas, estos hechos confirman "lo que Movellán ha venido demostrando a lo largo de estos años con sus comportamientos machistas, y es que no cree en la igualdad real entre mujeres y hombres". Finalmente, Bolado, que ha vuelto a exigir la dimisión de Movellán, ha lamentado que este "escándalo provocado por el machismo" de Movellán "empañe" la celebración del 8M; y ha recordado que el PSOE dio ayer "la voz de alarma" en el pleno sobre lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento.