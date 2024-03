El PP dice que sigue comprometido en renovar el CGPJ pero advierte que la amnistía "no ayuda" a alcanzar un acuerdo

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha subrayado que su partido sigue "comprometido" en alcanzar un acuerdo con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha advertido de que el pacto sellado este miércoles entre los socialistas y las formaciones independentistas catalanas por la amnistía "no ayuda" a las negociaciones que están teniendo lugar en Bruselas. "Evidentemente, todo esto que estamos viendo no ayuda. Lo único que genera son más incertidumbres. Pero nosotros seguimos comprometidos con intentar llegar a un acuerdo en el seno de la Unión Europea", ha indicado Sémper este viernes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. El PP ha insistido en la necesidad de "prestigiar" las instituciones y garantizar su independencia. "Tenemos que conseguir la renovación del CGPJ, pero tenemos que conseguir algo más, necesitamos más", ha subrayado Sémper. TRATARÁN DE PARALIZAR LA AMNISTÍA En cuanto las enmiendas a la amnistía, que llegarán al Congreso de los Diputados la semana que viene tras su aprobación por la Comisión de Justicia, Sémper ha señalado que los 'populares' "no descartan" ninguna medida para tratar de frenar su tramitación. "Vamos a seguir ejerciendo una alternativa tanto en el Congreso como en el Senado, en los tribunales cuando toque y en la calle también cuando toque", ha aseverado el portavoz. Al ser cuestionado sobre si Bruselas podría paralizar la norma, Sémper ha apuntado que confía en el Estado de Derecho "en toda su magnitud", incluyendo no sólo a la judicatura española, sino también a la europea. También se ha pronunciado en este sentido la vicesecretaria de Sanidad y Cultura del PP, Ester Muñoz, que en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press ha adelantado que su formación irán "a todos los recursos judiciales e institucionales" y que "por supuesto" seguirán protestando "desde la calle" contra la medida de gracia. Muñoz ha acusado al ministro de Justicia, Félix Bolaños de "mentir descaradamente a todos los españoles" diciendo que la ley "viene para la convivencia" y que cuenta con el aval de la Comisión de Venecia. Todo ello para que, según la dirigente 'popular', apareciese "dos minutos después, en el siguiente corte informativo", la portavoz de Junts en el Congreso diciendo que "van a seguir por la vía de la unilateralidad". "Es de una indigencia intelectual, moral y política que el Gobierno de España mienta con tanto descaro a todos los españoles, me parece absolutamente indignante" ha agregado, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de aplicar el Código Penal "a beneficio de inventario".