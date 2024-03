Bolaños resta importancia al aviso de Puigdemont tras aprobar la amnistía y dice que solo el 10% apoya vía unilateral

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado importancia a las declaraciones realizadas por el expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont, después de que se aprobara el dictamen de la Ley de Amnistía, en las que señalaba que a pesar de todo continuarán con el proceso independentista y seguía insistiendo en el derecho de autodeterminación. En este sentido, el ministro ha señalado que a día de hoy solo el 10% de los catalanes sigue apostando por la vía unilateral. En declaraciones a la Cadena SER y a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Bolaños esgrime que las cosas que dicen los representante políticos son importantes, "pero es mucho más importante lo que hacemos", ha remarcado, para subrayar que las fuerzas políticas que antes incumplían la ley y la Constitución "ahora hacen política dentro de la democracia". Además, al día siguiente de alcanzar un pacto con ERC y Junts para dar luz verde definitiva a la amnistía, el ministro admite que son conscientes de que la mayoría de la sociedad está en contra de esta ley. Por tanto les ha pedido "tiempo" para que se puedan notar los efectos beneficiosos para la convivencia . PUIGDEMONT INSISTE EN LA AUTODETERMINACIÓN Bolaños ha hecho estas declaraciones después de que Puigdemont, que será uno de los que previsiblemente se beneficie de la Ley de Amnsitía, advirtiese al PSOE que el acuerdo para la amnistía no garantiza la legislatura y seguirán negociando "pesa a pesa" insistiendo en el referéndum de autodeterminación. En esta línea ha afirmado en que los independentistas pueden seguir defendiendo sus ideas porque estamos en un sistema democrático pero defiende que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en el año 2018 cerca de la mitad de los catalanes apostaba por la vía unilateral y ahora solo lo hace el 10%. Considera por tanto que la sociedad catalana ya no está en eso, "pasó página" y el 90% de los ciudadanos de esta comunidad quiere "grandes acuerdos" y que el Ejecutivo "fomente la convivencia y garantice la reconciliación". En este sentido, al ser interrogado sobre si están establecidas las bases para la reconciliación vistas las reacciones de Junts, señalando que no renuncian a seguir defendiendo la independencia ha insistido: "Lo que decimos los responsables políticos es importante, pero mucho más importante es lo que hacemos". ENCUESTAS UNÁNIMES CONTRA LA AMNISTÍA Respecto al rechazo social a la amnistía, ha admitido que las encuestas son "unánimes" y hay "una parte importante, que puede ser mayoritaria" de la sociedad española que no ve claro o que discrepa de la amnistía. A esa parte de los ciudadanos les ha pedido que valoren la norma "con la perspectiva del tiempo" como a su juicio pasó con los indultos. "Y que si dentro de unos años la situación en Cataluña es de normalización política, institucional, social, si dentro de unos años los partidos independentistas que estaban declarando referéndums ilegales hace sólo seis años, están haciendo política dentro de las instituciones y dentro del sistema democrático español, igual algo tiene que ver la política que lleva a cabo este Gobierno y el Partido Socialista". En este sentido, cuando se le ha hecho notar que la últimas encuestas siguen reflejando un rechazo mayoritario a los indultos, Bolaños ha replicado que se puede estar en contra de esa medida "y reconocer la utilidad". "No hay ninguna duda, es indiscutible que los indultos sirvieron para normalizar la situación política en Cataluña", ha reiterado.