Azcón dice que queda camino hasta la igualdad real y anuncia creará una guardia psicológica para atención inmediata

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este viernes, 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en el acto oficial del Ejecutivo para celebrar esta fecha, en el Edificio Pignatelli, donde ha afirmado que "queda camino hasta conseguir la igualdad real" y ha anunciado que la administración regional creará una guardia de atención psicológica inmediata. Otras medidas son la implantación del sistema 'S Visual' para facilitar el acceso a la atención telefónica a mujeres con discapacidad auditiva, el incremento de los recursos habitacional, así como la apertura, este año, de sendos centros de atención a víctimas de la violencia sexual en Zaragoza, Huesca y Teruel, el incremento de la formación para empresas y emprendedores, y la puesta en marcha de una marca de excelencia en igualdad para empresas. Azcón ha manifestado su compromiso con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, recalcando que así lo establece la Constitución de 1978, "con la convicción de que la igualdad de todos es un derecho fundamental y condición indispensable para el progreso y el bienestar de nuestra sociedad". Tras observar que "a lo largo de la historia se han alcanzado importantísimas metas y superado barreras muy altas", Jorge Azcón ha brindado un homenaje a "tantas mujeres que han sido pioneras, inconformistas y valientes, fundamentales para que nuestra sociedad creciera". "El compromiso con la igualdad debe ser una de las principales máximas de cualquier Gobierno y este Ejecutivo, por supuesto, lo tiene", ha continuado Azcón, haciendo hincapié en que "la brecha salarial, la dificultad para conciliar, los roles perpetuados o la máxima expresión de la desigualdad, la violencia machista, marcan las políticas y acciones de este Gobierno". Ha señalado que las mujeres representan en Aragón el 50,6 por ciento de la sociedad, 418.165 en total entre 16 y 64 años, "pero las características laborales de las mujeres no se equiparan en porcentaje a la de los hombres", apuntando que los varones reciben una cuantía anual de 25.299 euros y las mujeres de 19.779, por término medio, es decir, 5.520 euros menos al año que los hombres, y en el caso de las pensiones son 6.087 euros menos al año. Además, el 79,1 por ciento de las jornadas laborales a tiempo parcial las realizan mujeres por el 20,9 por ciento en el caso de los hombres, "lo que significa una tremenda desigualdad". En 2023 había 245.087 mujeres dadas de alta en la Seguridad Social, de las que 174.717 tenían contrado indefinido y 39.401 contrato parcial, y 212.651 tenían contrado indefinido y 29.580 parcial. "Son ellas las que siguen acaparando las jornadas y contratos parciales cuando consiguen acceder al mercado de trabajo y la razón de ello no se ajusta a que sea su voluntad, sino que es la necesidad", ha continuado Azcón, quien ha enfatizado que "la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar empuja a más mujeres a salir del mercado laboral y a dedicarse al cuidado de menores y dependientes". VIOLENCIA MACHISTA "Aún persisten distintos obstáculos e injusticias para las mujeres, siendo el peor la violencia machista y la trata de personas", ha indicado el presidente de la Comunidad Autónoma, para quien "el único camino para atajar la lacra de la violencia machista, la brecha salarial o cualquier desigualdad es el compromiso de toda la sociedad con el respeto y la igualdad". Ha recordado algunas actuaciones del Gobierno de Aragón en este sentido, como el teléfono de atención a mujeres víctimas de la violencia machista y sus hijos, 24 horas al día todo el año, y las asesorías jurídica, laboral, los dispositivos de alarma o los recursos de alojamientos. "Los datos siguen siendo extremadamente preocupantes", ha advertido Jorge Azcón. También ha llamado la atención sobre el medio rural, "donde la actividad emprendedora de las mujeres es determinante para dinamizar los municipios y asentar población. "No podemos fallaren la lucha contra la desigualdad, todos los días vamos a seguir poniendo el acento y nuestro trabajo en las mujeres y en conseguir que sigan siento todavía más parte fundamental del desarrollo de Aragón", ha proclamado Jorge Azcón, quien ha concluido afirmando: "Contamos no solo con todos los miembros del Gobierno, sino con las mujeres de la sociedad aragonesa".