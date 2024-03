Andueza (PSE) aceptaría los votos de EH Bildu y PP para ser lehendakari

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que no tienen "ni mucho menos" un pacto cerrado con el PNV para gobernar en coalición tras las elecciones del 21 de abril, y que los votos de EH Bildu y PP serían "bienvenidos" si la consecuencia es que un socialista lidere el Gobierno de Euskadi. Andueza se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que este pasado jueves dijo que PNV y PSE-EE "ya han cerrado un pacto", y les instó a que aclaren a los votantes si van a aceptar los votos del PP "si no llegan a 38 parlamentarios". Así, el dirigente socialista ha respondido rotundamente que "no, ni mucho menos" tienen cerrado un pacto con los jeltzales, y que siente "un gran respeto" a la jornada electoral del 21 de abril, "porque veremos qué dicen los ciudadanos de Euskadi". "Tenemos muy claro que no sabemos aún con quién vamos a firmar un acuerdo de gobierno, pero sí tenemos muy claro con quién no, porque no vamos a formar algo así con EH Bildu. A partir de ahí, tendremos que ver qué fuerza tiene cada uno y con qué programa se presenta, para saber qué opciones tenemos", ha explicado. Eneko Andueza ha asegurado que, tras las elecciones del 21 abril, el papel del PSE-EE "va a ser muy significativo, cada vez más importante", y que los socialistas vascos van a ser "imprescindibles" para que Euskadi "tenga un futuro progresista y moderno". En este sentido, ha destacado que su ambición no es tener la opción de gestionar departamentos del Gobierno Vasco que han estado en manos del PNV, "sino que nosotros tengamos el liderazgo", ya que, según ha dicho, "el cambio de guion no se debe materializar sólo en las políticas, sino también en los liderazgos". "Nuestra ambición y nuestro objetivo es ganar las elecciones y tener ese liderazgo, y nuestro programa electoral es un programa para hacer posible ese cambio de guión", ha afirmado. Así, cuestionado por si aceptaría los votos del PP para ser lehendakari, ha respondido que "y de otros partidos también, por qué no", ya que el modelo de los socialistas "no cierra las puertas a nadie". "Una cosa es aceptar los votos para llegar a un gobierno, porque ahí cada partido va a votar con libertad, y otra es firmar acuerdos de gobierno. Hay que diferenciar ambas cosas. Si EH Bildu o el PP deciden votar a favor, bienvenidos esos votos, si la consecuencia es que un socialista sea lehendakari en Euskadi", ha asegurado. En todo caso, el dirigente socialista ha señalado que no ve al PP "dando sus votoso a un socialista vasco, sobre todo teniendo en cuenta la actitud que tienen en Madrid y el discurso que hacen aquí". "No lo preveo y diría que es imposible", ha añadido. 'CASO KOLDO' Por otro lado, Eneko Andueza ha afirmado que el denominado 'caso Koldo' le da "asco" y que la postura mantenida por el PSOE ha sido "muy ejemplar, porque en nuestro partido no aceptamos nada así". "Llegamos a la Moncloa y al Gobierno denunciando la corrupción, y debemos ser ejemplares y estamos siendo ejemplares", ha asegurado. En este sentido, ha señalado que el PSOE ha sido "muy eficaz" en este caso, ya que ha colaborado con la Justicia "desde el primer momento, y no hemos destruido ordenadores ni hemos obstaculizado comisiones de investigación en Congreso o Senado". Además, ha asegurado que, "si hay que adoptar más medidas, se adoptarán, sin ninguna duda". "Debemos llegar hasta el final. Debemos saber qué ha ocurrido y quiénes están detrás, y se tomarán todas las medidas que haya que tomar", ha señalado. LEY DE AMNISTÍA Por último, Eneko Andueza ha destacado que era "muy importante" poder sacar adelante la Ley de Amnistía, porque el objetivo del PSOE era "poner lo ocurrido en Cataluña en su medida y dar una respuesta política para devolver la normalización política a Cataluña". "Nuestro objetivo siempre ha sido recuperar el momento y la situación previa al 'procés', y en eso se basa la Ley de Amnistía. Es positiva para recuperar la convivencia y lograr una normalización política en Cataluña", ha concluido.