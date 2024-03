AMP- PP exige a Marlaska el cese del número dos de la Guardia Civil, al que acusa de estar "implicado en la trama Koldo"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha exigido este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cese al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, por estar "implicado" en el llamado 'caso Koldo' relativo a la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Tras pedir la comparecencia del ministro, ha preguntado qué hacía el número dos de la Guardia Civil reunido con Koldo García y si le estaba pidiendo que "borrara pruebas". "¿Qué hacía el número 2 de la Guardia Civil 40 días antes de la detención de Koldo reunido con él? ¿De qué estaban hablando? ¿Le estaba pidiendo que borrara pruebas? ¿Le estaba pasando información para que supieran que estaban siendo investigados?", se ha preguntado Muñoz. Fuentes de la Guardia Civil han señalado a Europa Press que el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, no se ha reunido con Koldo García, negando de esta forma la versión que ofreció el exasesor del exministro José Luis Ábalos en una conversación que figura en el sumario del caso. La dirigente del PP se ha pronunciado de esta forma haciéndose eco de la información publicada por 'The Objective' acerca de que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se reunió con el 'número dos' de la Guardia Civil 40 días antes de su detención. Según este diario, los pinchazos telefónicos apuntan a que Koldo habría tenido un encuentro con el DAO de la Guardia Civil el 10 de enero, según las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas. PIDE EL "CESE FULMINANTE" Muñoz ha anunciado que el PP preguntará al ministro en el Congreso por la implicación de los altos cargos de su Ministerio en esta trama y los posibles "chivatazos" que pudo recibir Koldo García, la mano derecha de Ábalos. "El triplemente reprobado ministro Marlaska, ese ministro que manda a nuestros guardias civiles a luchar contra el narcotráfico sin apenas medios, tiene que cesar fulminantemente al número dos de la Guardia Civil", ha enfatizado. Tras insistir en que el DAO de la Guardia Civil "no puede seguir ni un minuto más en su puesto", Muñoz ha indicado que desde el Grupo Popular han solicitado la comparecencia extraordinaria en el Congreso del ministro del Interior y también del director de la Guardia Civil. "ESTÁN MANCHANDO EL NOMBRE DE TODA LA GUARDIA CIVIL" Además, ha señalado que el PP ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para preguntar "cómo es posible que los altos mandos de la Guardia Civil estén metidos, implicados también en la trama de Koldo". La responsable de Sanidad y Educación del PP ha insistido en que debe aclararse qué hacía el número dos de la Guardia Civil reunido con Koldo "40 días antes" de su detención, si le estaba "pidiendo que borrara pruebas" o pasando información. "¿Cómo es posible que el ministro del Interior siempre esté envuelto en escándalos de chivatazos? Están manchando el nombre de toda la Guardia Civil y esto no se puede permitir. A lo largo del día de hoy esperamos el cese fulminante del DAO de la Guardia Civil", ha sentenciado.