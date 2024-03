Vox Extremadura rechaza firmar la declaración institucional de la Asamblea por tener "tintes ideológicos"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha explicado que su formación ha rechazado firmar la declaración institucional con motivo del 8M, Día de la Mujer, en la Asamblea de Extremadura, debido a que contenía "tintes ideológicos" De esta forma se ha pronunciado Fernández Calle en rueda de prensa este jueves en Mérida, poco antes del inicio del acto institucional que con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, se celebra en la Asamblea de Extremadura. En su intervención, el portavoz parlamentario de Vox ha recordado que el pasado martes manifestó la "predisposición total" de grupo a "firmar el acuerdo que pudiera darse, un acuerdo conjunto de todos los grupos de la Asamblea", ante "lo único" que pedían es que "ese texto estuviera libre de ideología". Fernández Calle ha abogado por ir "al fondo de la cuestión" como es la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, que "además consagra el artículo 14 de la Constitución española", ha dicho. Sin embargo, el texto sobre el 8M que les han presentado otros grupos parlamenario "no ha cumplido con los pequeños requisitos" que Vox puso y que, según ha insistido, "era simplemente y llanamiente que se fuera al fondo de la cuestión sin que ese texto tuviera tintes ideológicos", ha lamentado. "QUERÍAN QUE NO FIRMÁRAMOS" "Nosotros estábamos dispuestos a no hacer ningún tipo de adición a ese texto en aras de llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible", ha reiterado el portavoz de Vox, quien ha considerado que los grupos de la izquierda "querían que nosotros no firmáramos el acuerdo y no hemos podido firmar el acuerdo", ya que según ha dicho, "en modo alguno, ellos querían que ese acuerdo estuviera firmado por las cuatro fuerzas". En ese sentido, Fernández Calle ha asegurado que los grupos "han sido absolutamente inflexibles con el texto original que nos presentaron", al que Vox pedía que "se retirasen algunas alusiones a temas ideológicos como pedíamos desde el principio", pero esto "no ha sido posible y, finalmente, no hemos podido firmar un texto conjunto como nosotros hubiésemos querido y como hubiese sido nuestro deseo", ha insistido. De hecho, ha apuntado que Vox planteó "la opción de firmar el mismo texto que ha firmado y que la portavoz de la Junta de Extremadura ha leído", tras lo que ha lamentado que "tampoco ese texto fue satisfactorio para la izquierda y tampoco para el Partido Popular en la Asamblea de Extremadura". Por lo tanto, ha señalado Fernández Calle que "ni el texto original, ni el texto de la Junta de Extremadura, han tenido el beneplácito de los grupos de izquierda, insisto, y del PP" para que pudieran firmarlo, por lo que ha lamentado que "desgraciadamente y con mucho pesar" no han firmado el texto que se leerá en el acto institucional con motivo del 8M en la Asamblea de Extremadura, al que en cualquier caso ha avanzado que "por suspuesto", los diputados de Vox acudirán. ALUSIONES IDEOLÓGICAS Finalmente, a preguntas de los periodistas, Óscar Fernández ha señalado que entre los contenidos ideológicos que incluía ese texto, por los que Vox lo ha rechazado, se encontraban "alusiones directas a la Agenda 2030", que es "una agenda ideológica contra la que nosotros estamos, una agenda que no ha votado nadie". También el texto está "impregnado de ideología 'woke', de arriba abajo", ha señalado Fernández Calle, quien ha añadido que también "estigmatiza" a los hombres, por lo que "no va en la dirección de la igualdad entre unos y otros, sino que lo que hace es poner una posición de superioridad a unos contra otros", ha lamentado. "Insisto en que a nosotros nos hubiera encantado que nos hubiéramos ceñido a lo que creemos el fondo de todo esto, que es la igualdad real entre hombres y mujeres", todo ello "sin ideología de ningún tipo", ante lo que hubieran "estado encantados si eso hubiese sido así de firmarlo, pero no ha podido ser así", ha concluido.