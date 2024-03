Vox anuncia que retirará el nombre del antifascista Guillem Agulló de un paseo de València

València, 7 mar (EFE).- El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas (Vox), ha anunciado que va a retirar el nombre del antifascista Guillem Agulló al paseo de los Jardines de Viveros con este nombre, al considerar que fue "una imposición" de una parte de los valencianos que ya "no es la mayoritaria".

El anuncio de Vox llega dos días después de que en Les Corts Valencianes Vox y PP hayan eliminado el Premio Guillem Agulló que desde 2016 entregaban a personas o instituciones destacadas en la lucha contra la xenofobia, el racismo y los delitos de odio con el nombre de este joven asesinado por un neonazi en 1993.

El también segundo teniente de alcalde ha señalado este jueves antes del inicio del pleno del ayuntamiento que "obviamente" y "evidentemente sí" que van a retirar el nombre de Guillem Agulló al paseo de Viveros, y a darle un nombre que se corresponda "realmente con lo que la mayoría de los valencianos piensan y sienten".

El nombre actual "supone una imposición de una parte de los valencianos que ahora ya no es la mayoritaria, porque los electores decidieron que quienes formáramos parte del gobierno de la ciudad de Valencia fuéramos otros partidos que representamos otras ideas", ha dicho Badenas, quien ha agregado que aún no han decidido el nuevo nombre.

Tras este anuncio, desde el PP, socio de gobierno de Vox, su portavoz, Juan Carlos Caballero, ha afirmado que desconocía esta propuesta, mientras que la oposición ha criticado que se den "pasos atrás" en la memoria democrática y se adopten decisiones que serían "incomprensibles" en cualquier país de Europa.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que le duele escuchar las declaraciones de Badenas, pues ha recordado que Guillem Agulló "fue una víctima del terrorismo fascista que está alentando Vox", partido que a su juicio están dando pie a que vuelva "la violencia en las calles por una cuestión totalmente ideológica".

"No pasarán. No se pueda consentir que en la ciudad de València se den pasos atrás en la memoria democrática de todas las víctimas que se posicionan en contra del terrorismo, sea cual sea", ha indicado Robles, para quien "no se puede tocar" el reconocimiento a Guillem Agulló en la ciudad.

La portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, ha lamentado que el PP y Vox van a "borrar una parte muy importante" de la historia de los valencianos con la eliminación del paseo dedicado a una persona "que luchó contra el fascismo y el odio y por la libertad y la democracia".

"Una vez más, el PP y Vox se ponen en el lado equivocado de la historia, al lado no solo del fascismo, sino también de las personas que asesinaron a Guillem Agulló", ha criticado Gómez, para quien se trata de "algo absolutamente sorprendente, que sería irracional, incomprensible, en cualquier país de Europa". EFE

