Rajoy defiende el 155 aplicado en Cataluña y dice que la amnistía supone que los "malos" apliquen la ley contra jueces

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha insistido este jueves en rechazar la ley de amnistía y ha defendido la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución como consecuencia del referéndum de independencia de 2017. Ha criticado la actuación del PSOE liderado por Pedro Sánchez, apuntando que mientras no haya un cambio en esa formación, es "imposible llegar a nada" con ella. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Rajoy ha censurado la actuación del actual Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas, y ha manifestado que la amnistía pretende dos cosas: En primer lugar, la impunidad para los que violaron la ley, concretamente, la Constitución, y que fueron condenados por la justicia o bien se dieron a la fuga, como es el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, y, en segundo lugar, se pretende que los "malos" sean los que aplican la ley a los que se ajustan a la Constitución, como los jueces, los fiscales, la Policía, la Guardia Civil, el Gobierno central o el Senado. "Esa es la historia que se trata de reescribir, y evidentemente, la amnistía va en contra de la igualdad de los españoles, y se carga la Constitución y el Estado de Derecho", ha señalado Rajoy, para quien es "realmente el acontecimiento más pernicioso que se ha producido en España en muchísimos años". Asimismo, en relación con el referéndum en Cataluña en el año 2017, cuando él era presidente, ha querido dejar claro que la "obligación" de un gobierno y del Poder Judicial es que se cumpla la Constitución y la ley. "Cuando el Parlamento catalán decidió declarar la independencia, pues naturalmente utilizamos el procedimiento del artículo 155 de la Constitución, y quedó claro que España es una democracia y que cuando la democracia es atacada se puede defender", ha afirmado. Según Rajoy, para eso está la Constitución y cuando alguien la viola, tiene que atenerse a las consecuencias. "Yo creo que lo mejor que se hizo en España en los últimos años fue aplicar el artículo 155 de la Constitución". Respecto a los pactos del PSOE con partidos nacionalistas e independentistas, Mariano Rajoy ha indicado que, por ejemplo, el PNV "va a ser un socio absolutamente fiel" al Ejecutivo de Pedro Sánchez "porque se está jugando el Gobierno vasco". "Si el PSOE se entiende con Bildu, cosa que no hay que descartar, el PNV no presidirá el Gobierno vasco y, por tanto, va a estar ahí hablando siempre al Partido Socialista", ha señalado. Asimismo, en referencia al PSOE liderado por Pedro Sánchez, ha indicado que hasta que no haya un cambio en esa formación, "España va a vivir una situación enormemente compleja". "Desde luego, con este PSOE es imposible llegar absolutamente a nada", ha dicho.