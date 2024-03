Rajoy afirma que le gustan Feijóo y Ayuso "cada uno en su responsabilidad" y ve al PP como "único referente de sensatez"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este jueves que "le gustan" tanto el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "cada uno en sus responsabilidades" y ha reivindicado a su partido como "único referente de sensatez y sentido común" en el actual panorama político de España. Rajoy se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, con motivo de su participación esta noche en la clausura del XII Foro 'España a Debate' que organiza el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla). Cuestionado sobre qué partido le preocupa más en esto momento, si Vox o el PSOE, el exjefe del Ejecutivo ha señalado que "lo que me preocupa fundamentalmente es España, y visto cómo están las cosas, realmente el PP se ha convertido en el único referente de sensatez y de sentido común en nuestro país". "Lo digo como lo siento, y no porque sea miembro del PP, que evidentemente lo soy", ha añadido. Rajoy también ha sido preguntado durante la entrevista por si le gusta más Feijóo o Ayuso y ha respondido que le "gustan los dos, cada uno en sus responsabilidades". "Feijóo es el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, y Ayuso es una magnífica presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, lo está haciendo muy bien y nos gusta verla, igual que nos gusta ver al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que está haciendo una extraordinaria labor en una comunidad que tradicionalmente no nos apoyaba, pero ahora nos está apoyando y mucho, y es el premio a un gran esfuerzo y a un gran trabajo". 20 ANIVERSARIO DEL 11M Sobre el 20 aniversario de los atentados del 11-M en Madrid que se conmemora el próximo lunes y la posible incidencia que tuvo en las elecciones generales celebradas tres días después, Rajoy ha recordado que "ese atentado fue un jueves y el PP iba claramente por encima en las encuestas" y ha añadido que, "a partir de ahí, lo único que tengo claro es que el Gobierno hizo cuanto estuvo en sus manos para hacer las cosas bien en una situación tan compleja y difícil". "Hablar a posteriori es muy fácil, pero en aquel momento los acontecimientos se producen muy rápidamente, fue todo muy sorpresivo, fue algo terrible, lamentable, cantidad de personas perdieron la vida, otros heridos, y no es fácil actuar en una circunstancia así", ha concluido.