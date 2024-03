PP y Vox cargan contra Bolaños por "felicitarse" por la amnistía y lamentan la "impunidad" para los indedependentistas

El PP y Vox han arremetido este jueves contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por "autofelicitarse" por el acuerdo alcanzado con ERC y Junts para aprobar la amnistía a los implicados en el 'procés', y han lamentado que aquellos que tienen causas pendientes con la Justicia vayan a disfrutar de "impunidad". Bolaños se ha felicitado a sí mismo por la Ley de Amnistía tras lograr un acuerdo con las formaciones independentistas citadas para aprobar definitivamente la norma en la víspera de que venciera el plazo para que la Comisión de Justicia emita un nuevo dictamen y pueda ser aprobada. El ministro cree que hoy es "un gran día" para España y para Cataluña porque "se abre una nueva etapa de diálogo, acuerdos y de política en las instituciones" y se cierra otra de "enfrentamiento, conflicto, tensión y de una quiebra de los afectos y de la convivencia". En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar a la Comisión de Justicia, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha tildado de "sorprendente" que Bolaños "se felicite por lo que hoy está dispuesto a aprobar". "Se felicita por entregar el principio de igualdad ante la ley única y exclusivamente por permanecer en el poder", ha agregado la dirigente 'popular', que ha hecho hincapié en que la norma da "impunidad a personas con nombres y apellidos" y que tienen "causas pendientes por corrupción, por traición al Estado y nada más y nada menos que por terrorismo". Gamarra ha lamentado también que la Ley de Amnistía es necesaria para garantizar un sentido del voto favorable al Gobierno de los siete diputados de Junts "Pleno tras Pleno" que "garantice la permanencia de Pedro Sánchez en el poder". LO VOLVERÁN A HACER En la misma línea se ha expresado el portavoz de Vox en la Comisión de Justicia del Congreso, Javier Ortega Smith, que ha cargado contra Bolaños por "autofelicitarse y decir que (el acuerdo para sacar adelante la ley) es una magnífica y una gran noticia porque se cierra una etapa de frustración, de enfrentamiento, de conflicto". "La realidad es que los representantes de 'Juntos por el Golpe' (en alusión a Junts) está dejando bien claro que ellos no renuncian a la senda de la separación, de la ruptura, del golpe de Estado y de destruir la unidad, la conviencia y la Constitución: esta es la realidad, señor Bolaños, no intente engañar a los españoles", ha indicado en declaraciones a los medios a su entrada a la Comisión de Justicia. En este contexto, ha advertido de que "no se abre una etapa de normalización ni de convivencia" sino que será "de absoluta impunidad en la que golpistas con el apoyo desgraciadamente del Gobierno van a tener las manos libres".