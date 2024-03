Piden 29 años de cárcel a un hombre acusado de agresión sexual y detención ilegal de una menor de 14 años en Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este jueves, 7 de marzo, a las 09.30 horas, la vista previa al juicio contra un hombre acusado de, presuntamente, haber agredido sexualmente y detener ilegalmente a una menor de 14 años, en Palma. Según el escrito del fiscal, los hechos se remontan a una tarde de fecha no determinada del mes de febrero o marzo de 2022, cuando el hombre abordó en la plaza de España de Palma a la menor de 14 años, que se había fugado del domicilio familiar, entablando con ella una conversación e invitándola a que le acompañara a su domicilio, con la excusa de que en dicha vivienda celebraba junto a unos amigos el cumpleaños de su hijo. Al parecer, una vez en la vivienda, cuando la menor descubrió la inexistencia de la citada fiesta, y al intentar marcharse, el procesado cerró la puerta del dormitorio donde estaban con llave y agarrándola del pelo le dijo que no iba a salir de allí. Entonces, presuntamente, el hombre agredió sexualmente a la menor, pese a los intentos infructuosos de ésta para evitarlo. Posteriormente, según añade el escrito del fiscal, el procesado arrebató el móvil a la menor y lo apagó, no dejando salir a esta de la vivienda hasta la mañana siguiente, que abrió la puerta cerrada con llave permitiendo que se fuera diciéndole repetidamente que si contaba lo sucedido a alguien iban a acabar mal las cosas. El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años y un delito de detención ilegal. Así, por el primer delito, pide para el procesado, 12 años de cárcel, otros diez de libertad vigilada y orden de alejamiento por un tiempo de 17 años; mientras, por el segundo, solicita 17 años de cárcel y orden de alejamiento por un tiempo de 20 años. Asimismo, interesa que se le imponga la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante diez años y que indemnice a la víctima en la cantidad de 120.000 euros por daños morales.