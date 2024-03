Oriol Balager cuenta la parte amarga del cacao en su goloso recetario 'Oh la la chocolat'

Pilar Martín.

Madrid, 7 mar (EFE).- El maestro pastelero Oriol Balaguer desvela sus mejores recetas de chocolate en 'Oh la la chocolat', un libro "goloso" y lleno de "felicidad" en el que dedica unas palabras a la parte amarga del mundo del cacao, la explotación infantil y la precariedad laboral.

"No sabía si hacerlo o no", dice a EFE Balaguer en una entrevista con motivo de la publicación de este recetario (Planeta Gastro) que tienen al chocolate como protagonista, un libro en el que habla "antes que nada" -en las primeras páginas- sobre la "parte más fea" que se vive en muchas plantaciones de cacao en el mundo.

"Ya tengo una edad, lo he vivido, lo conozco -añade- y sé que existe y no solucionaré nada con lo que digo en el libro, pero es que es real y hay que ponerle remedio; es algo que el gran público desconoce y la solución está en manos de los gobiernos de esos países, pero yo aporto un mínimo granito de arena para que cambie esto y lo he hecho con toda honestidad".

Se refiere a una reflexión como ésta: "El mundo del cacao y del chocolate es muy bonito, pero hay una parte algo más fea que no todo el mundo conoce: en algunos lugares del mundo se explota a menores. Trabajan en plantaciones cosechando el cacao que se convertirá en chocolate y que, muchas veces, es el que nosotros consumimos sin saberlo".

Aunque no se queda aquí, y en la página 13 de este recetario también denuncia la precariedad laboral, algo que, afirma, "daría para mucho".

"En ciertas plantaciones las condiciones no son apropiadas y con una remuneración que, en muchos casos, son de 1 dólar por día y, en numerosas ocasiones se manipulan productos químicos muy peligrosos para la salud sin protección alguna", matiza al tiempo que alerta sobre la "deforestación ilegal" que se lleva a cabo en ciertas partes del mundo, donde "arrasan" extensiones de bosque para dedicarlas al cultivo de cacao.

Pero tras esta página Balaguer despliega todo su saber sobre el chocolate y sus mejores recetas, ésas con las que quiere que el "gran público" amateur se lance a disfrutar de este universo, porque asegura que se trata de propuestas "fáciles" y que también son "cien por cien funcionales" para el profesional dedicado a la pastelería.

Así que ambos perfiles podrán llevar a cabo recetas como unas magdalenas de chocolate, unas palmeritas o una mousse de chocolate a cucharadas, entre otras tantas con las que ponerse a la altura de este maestro que no deja de aprender.

"Cuando estás trabajando y te viene la inspiración me han salido muchas ideas y cosas que no me salían bien las he repetido por otra vía, ha sido un año y pico muy mágico", explica sobre la elaboración del libro y de estas recetas que son, "principalmente", las que a él le gustan.

"Y son -concluye- las que me gusta comer un viernes o un sábado por la tarde, porque abro el armario y quiero tomar dulce, todo el día, pero luego son fáciles y ágiles de hacer, son golosas". EFE

