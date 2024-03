Núñez (PP C-LM) pide a Page que ordene a sus diputados nacionales votar "no" a la amnistía

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "cumpla con su obligación", y que esté "a la altura", dando la orden a sus diputados nacionales en el Congreso para que voten "no" a la Ley de Amnistía y se pare "este atropello democrático". Así lo ha indicado Núñez en una declaración en las Cortes regionales, donde ha afirmado que este jueves se ha asistido "al último capítulo de la barbarie que el PSOE está cometiendo" tras aprobarse en la Comisión de Justicia el texto de la Ley de Amnistía, tras el acuerdo del PSOE, ERC y Junts. Núñez ha afirmado que el PSOE ha eliminado todos los delitos de malversación y de terrorismo de personas que delinquieron en nombre del 'procés', algo que valora como "un atentado contra el sistema jurídico español" y el "mayor ataque a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial", así como "un ataque a la igualdad entre españoles". Asimismo, Núñez ha aseverado que si un ciudadano catalán ha cometido delitos, el PSOE "lo borra" con tal de mantener a Sánchez en La Moncloa, mientras que un castellanomanchego "cumplirá sus penas". "El PSOE ha decidido ceder en todo lo que le ha pedido la causa independentista", ha dicho, afirmando que es algo que "sabe Page" , haciendo referencia a los 8 diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados. Núñez ha advertido de que "sólo queda una oportunidad, que es el pleno en el que votará la Ley de Amnistía", por lo que Page "está obligado a dar orden a sus diputados para votar no". "Ya no vale hablar y decir que está en contra", ha asegurado, ya que "ha llegado la hora de la verdad" y el momento de votar la Ley. "Page tiene las herramientas necesarias como jefe del PSOE regional para pararla", ha añadido. El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que "si no lo hace", de "nada valdrá lamentarse y criticarlo al día siguiente" porque "será cómplice de este atropello democrático".