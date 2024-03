Moreno ve un "craso error" fruto de "desesperación" la campaña de PSOE-A que le "ataca" con el lema 'Yo no te creo'

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que el PSOE-A ha cometido "un craso error" con la campaña que ha impulsado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se basa en el lema 'Moreno Bonilla, yo no te creo', que recuerda al que se enarboló frente a la "atroz violación" cometida por los miembros de la denominada 'Manada' en las fiestas de San Fermín de 2016, y ha vinculado esa iniciativa a la "situación muy desesperada" que, en su opinión, atraviesan los socialistas andaluces. Juanma Moreno se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre dicha campaña socialista en una atención a medios antes de someterse a la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento. El presidente de la Junta ha sostenido que el PSOE "está en una situación muy desesperada en Andalucía", y es "un partido que ha perdido la esencia más importante que puede tener un partido, que es la esencia de Estado". Tras ello, ha defendido que "la igualdad entre mujeres y hombres es un tema de Estado" que, como tal, es "tan complejo", y contempla "retos tan importantes" que es necesario "sumar esfuerzos" por parte de PP y PSOE, así como de administraciones como ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta de Andalucía, según ha continuado. Moreno ha manifestado que "atacar con un lema que ha sido bandera de todos los españoles en contra de una atroz violación en común por parte de la 'Manada'" no sólo es que sea "desafortunado, sino que es soez, de muy mal gusto", y ha lamentado que incluye "una descalificación personal" hacia él mismo. Tras subrayar que él "nunca" ha impulsado campañas de ese tipo y "nunca" las impulsará, el presidente andaluz ha incidido en señalar que el PSOE en Andalucía "desgraciadamente está en una situación de desnorte absoluto, de desorientación y de desesperación" que "le lleva a hacer cosas como esas". Moreno ha agregado que esa campaña "ha generado la crítica unánime de un sector de mujeres que han dicho que no nos usen" ante "un tema de Estado" que "no hay que usarlo ni manosearlo políticamente como lo ha hecho el Partido Socialista en Andalucía", y ha concluido sentenciando que es "un craso error que demuestra un punto de desesperación" por parte del PSOE-A.