Montse Tomé: “Tenemos capacidad para todo en los Juegos Olímpicos”

Málaga, 7 mar (EFE).- La seleccionadora Montse Tomé aseguró este jueves que España tiene un equipo para “ir a por todo” en el torneo de fútbol los Juegos Olímpicos de París 2024, pero señaló que deben ser “humildes” para soñar con el oro.

Tomé participó en la charla-coloquio ‘Comunicación, Igualdad y Deporte’, organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), en la que reflexionó sobre el momento de la selección española tras su reciente clasificación para la cita olímpica y el título de la Liga de Naciones.

“El objetivo era primero los Juegos Olímpicos. Estar era algo histórico. Lo conseguimos y nos pusimos muy contentas, pero lo celebramos a medias porque ya estábamos pensando en la final contra Francia, el segundo objetivo”, señaló.

La exigencia de traer de vuelta una medalla, con el oro como objetivo más deseado, es algo con lo que convive la selección femenina. “¿Candidatas al oro? Tenemos capacidad para todo, pero hay que ser humildes”, matizó Tomé.

“Tenemos partidos contra Bélgica y República Checa primero, de clasificación para la Eurocopa”, recalcó como objetivo a más corto plazo, aunque sin obviar que en los Juegos van a ir “a por todo". "Porque tenemos una selección para ir a por todo”, apostilló.

“Tengo la suerte de contar con un grandísimo cuerpo técnico y 'staff' para sacar lo mejor de las jugadoras. Tenemos suerte de poder ser referentes de jugadoras y clubes. El trabajo al final da el resultado”, reivindicó.

En la actualidad, Montse Tomé continúa siguiendo de cerca a las futbolistas seleccionables viendo el máximo de partidos posibles: “Priorizamos lo mejor para la selección. No hay fecha todavía para la convocatoria de los Juegos, iré analizando a las jugadoras lo que van haciendo”.

Ser la primera seleccionadora de la historia en la Real Federación Española de Fútbol le hace “muy feliz” y supone “una responsabilidad bonita”, además de que haber sido jugadora e internacional le ha hecho “conocer el deporte y la Federación desde hace mucho tiempo”.

También dejó una reflexión sobre la evolución del fútbol femenino en los últimos años: “Ha sido muy progresiva. Somos lo que somos también por esas pioneras que fueron parte de este deporte por amor”.

“El Mundial de Francia fue un antes y un después, y el de Australia fue el impacto total porque lo logramos ganar. Hay recursos, mejores instalaciones, entrenadores y ahora todo es mejor y pueden vivirlo más profesionalmente. Ha sido una progresión bonita, difícil, pero no tenemos que perder la esencia del deportista, que es cuidar los valores y el respeto”, destacó.

“Ha habido un cambio importante en la sociedad, hemos normalizado más ver a una mujer hacer deporte. Hemos conseguido ganar esa batalla”, dijo sobre el contexto machista del fútbol. “Me daba igual estar rodeada de niños y que me dijeran que no, me hice un hueco entre los problemas o situaciones incómodas”, relató.

“A base de demostrar nuestra valía nos han llegado los recursos. Lo estamos consiguiendo, estamos progresando, en la Federación tenemos los mismos recursos que la selección masculina, puedo trabajar manera profesional y esto hay que decirlo. Podemos mejorar, pero creo que tenemos que aprovechar el momento”, finalizó.

Acudieron al encuentro de la APDM más de un centenar de personas, entre ellas representantes de veinte clubes femeninos de Málaga de disciplinas como atletismo, waterpolo, baloncesto o balonmano, además de una veintena de entrenadoras y jugadoras de fútbol femenino.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, también participaron en la charla María Pérez, atleta doble campeona del mundo de marcha; María de Valdés, subcampeona mundial de aguas abiertas; Jacinto Garzón, técnico de marcha atlética; y Paloma del Río, periodista pionera del deporte femenino especializado. EFE

