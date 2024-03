Millán (Vox) acusa a Igualdad de "lucrarse" con la violencia machista: "Las víctimas no son la prioridad"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este jueves al Ministerio de Igualdad de "lucrarse" con la lucha frente a la violencia machista y nutrir a "toda una red de chiringuitos" donde las víctimas "no son la prioridad sino la excusa". En un vídeo difundido a los medios, Millán ha vuelto a mostrar su rechazo a participar en los actos institucionales por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha reiterado su oposición a una ley de violencia de género que, a su juicio, "nada ha solucionado". "Un año después de entrar en vigor, en 2005, fueron asesinadas 57 mujeres. El año pasado, casi 20 años después de su aprobación, fueron asesinadas 58. No son nuestros datos, son las cifras que publica el propio Ministerio de Igualdad", ha reflexionado la dirigente de Vox. "¿Qué ha ocurrido con todo el dinero que se destinó supuestamente a terminar con esta tragedia que se quedó por el camino?", ha cuestionado. Millán ha denunciado que el dinero que destina el Ministerio a esta tragedia "lleva aparejada toda una industria detrás, un negocio que mueve millones de euros cada año y que nutre toda una red de chiringuitos donde las víctimas no son la prioridad, sino la excusa". "La respuesta es que no buscan acabar con el problema sino lucrarse de él. Al final, hay que seguir siempre el rastro del dinero", ha acusado la portavoz parlamentaria. En este contexto, ha criticado que el PSOE celebre y reivindique el 8M cuando "ocultó los casos de prostitución de las menores tuteladas" o "visitó a los prostíbulos con el dinero de los parados en el bolsillo". Así, ha advertido que no verán a dirigentes de Vox fotografiarse con un Gobierno que, en su opinión, "ha beneficiado a más de 1.200 violadores" y a excarcelado "a un centenar". Sobre la no participación en los actos institucionales por el 8M, Millán ha defendido que "las mujeres no somos un colectivo ni la mercancía electoral de quienes se atribuyen nuestra representación". "No vamos a compartir pancarta con quienes quieren ver el machismo en cada esquina, en todos los pliegues de la convivencia, al mismo tiempo que fomentan culturas de terceros países que sí nos desprecian por lo que somos", ha subrayado. "No hemos llegado hasta aquí para rellenar una lista cremallera. Valemos por nuestra trayectoria, no en función de nuestro sexo. No somos peones intercambiables", ha dicho Millán, quien al mismo tiempo se ha fijado en los problemas de las mujeres que "son silenciados", según ha denunciado. "Nunca mencionan la maternidad y cuando lo hacen es para estigmatizarla. Por eso evitan hablar de la brecha maternal, que es real y afecta a todas las mujeres que trabajan y que quieren ser madres", ha recordado la portavoz parlamentaria, quien ha zanjado que los hombres "no son los enemigos". "No queremos legislar en función de clichés o estereotipos fundamentados en el rencor y en ideologías disolventes que solo buscan obtener un beneficio de enfrentamiento perpetuo", ha zanjado.