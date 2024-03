Los mensajes de la 'trama Koldo' apuntan a una conversación entre Illa y Torres sobre material sanitario

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado un chat en el que algunos de los presuntos integrantes de la 'trama Koldo' hablaron de una supuesta conversación que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, habría mantenido con el que fuera presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. "A las 7 hablaba Illa con el de Canarias, en principio para darle el OK", explicó uno de los investigados. Así se desprende del sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se detallan las conversaciones de WhatsApp que el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, mantenía en un chat privado con César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Díaz. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estos tres mantendrían "vínculos" con Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, y habrían ayudado a De Aldama a llevar a cabo "una despatrimonialización" de sus fondos en España. En ese grupo, según apunta un oficio del Instituto Armado, los investigados hablaron unos días antes de la mención a Illa y Víctor Torres --en agosto de 2020-- de la realización de pruebas PCR. "Máxima discreción", apuntó Serrano. Unas horas después de la mención a Illa y Víctor Torres, se producía otro intercambio de mensajes. "Han aprobado desde Sanidad el proyecto, acabo de colgar con Víctor, mañana os cuento", explicó Díaz. "Joder, ¿tenemos plazos?", le preguntó Moreno. "Sí, mañana os cuento. Pero estamos en marcha", respondió Díaz. "A por ello, cojonudo para mañana", zanjó su interlocutor. EL JEFE DE GABINETE DE VÍCTOR TORRES Ese mismo mes, en agosto de 2020, volvió a salir a colación el nombre del entonces presidente canario. "Necesito que venga alguien a hacer 6 PCR al Ministerio de Transporte a las 12.30", escribió Díaz. Los agentes aseguran que, a continuación, éste compartió un pantallazo de una conversación con Víctor Torres, aunque esta no aparece reflejada en el informe. La Guardia Civil apunta también a la conversación que Ignacio Díaz habría mantenido con Antonio Olivera, entonces viceconsejero canario y ahora jefe de Gabinete de Víctor Torres. "Buenas tardes, Antonio. Soy Nacho Díaz de Megalab, te he llamado pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas hablamos", escribió Díaz. "Ahora te llamo, Nacho", contestó Olivera. Las conversaciones también contienen referencias a una reunión que el propio Díaz habría mantenido con otro jefe de gabinete. "Yo el miércoles tengo que ir sí o sí a la comida con el jefe de gabinete de Illa. Y deberíamos preparar qué queremos, o que le vamos a pedir", comentó en el grupo. PCR A LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL El grupo de los investigados también revelaría que la 'trama Koldo' realizó pruebas PCR en mayo de 2021 a la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, y a su hija. "Ha venido la directora de la Guardia Civil con su hija, que nos habían avisado por lo visto, pero a mí nadie me ha dicho nada. Yo no la he cobrado, se han hecho PCR, me ha insistido un poco pero tampoco mucho, tampoco sabía si había que cobrarla o no", apuntó en un audio Serrano. En el mismo, transcrito por los agentes, Serrano reconoce no haber cobrado la realización de las pruebas. "Digo, a ver, si hubiera sido obligatorio en plan por tema legal pues me habría insistido más, pero yo creo que le ha ido bien", añade. El citado oficio también revela que De Aldama pidió 450 euros a los otros tres investigados por la Audiencia Nacional --y que se hacían llamar los "4 mosqueteros" en un grupo de WhatsApp-- "como aportación" a los tres jamones Joselito que había comprado. "Para la gente que nos cuida", explicó. En ese grupo también se habría hablado del primer concurso que se habría adjudicado a los investigados. Fue el 20 de mayo de 2020 cuando Serrano mandó un pantallazo sobre la realización de serologías COVID-19, en concreto un expediente de INECO --una empresa del Ministerio de Transportes-- por valor de 18.500 euros. "Primer concurso a dedo que nos hacen. Me he presentado. 18.500 euros nos van a adjudicar", anunció Serrano.