Lambán dice no se siente "especialmente orgulloso" como socialista en el día en que se vota la ley de amnistía

El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente autonómico, Javier Lambán, ha manifestado, en el día en el que se vota el nuevo dictamen de la ley de amnistía, tras el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts y ERC, que no es un día en el que se sienta "especialmente orgulloso" como socialista. "Lamento discrepar con el compañero Bolaños pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso", ha publicado Lambán en la red social 'X' --antes 'Twitter'--. El nuevo texto de la amnistía que tiene sobre la mesa el Congreso de los Diputados busca blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont ante el "terrorismo callejero" que investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'. Las enmiendas transaccionales que este jueves han pactado PSOE, Junts, ERC, EH Bilu, PNV y Sumar también pretenden amparar a los investigados de la trama rusa del 'caso Voloh' que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuyo juez insiste en que los contactos del independentismo con Moscú estarían auspiciados por Puigdemont y podrían constituir delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.