La jueza archiva la causa contra Francis Montesinos por presuntos abusos a un menor

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion número 5 de Llíria (Valencia) ha acordado recientemente el archivo provisional de la causa abierta al modisto Francis Montesinos por presuntos abusos sexuales a un menor de edad, al entender que, de las diligencias de investigación practicadas, no han resultado acreditados los indicios de delito por los que se incoó el procedimiento. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza tomó esta decisión después de que la defensa solicitara el archivo y la Fiscalía informara de que no se oponía al cierre de la investigación. El modisto fue detenido en mayo de 2023 por la Guardia Civil en relación con un delito contra la indemnidad sexual de menores en el marco de un procedimiento en el que figuraban como investigados dos hombres más y quedó en libertad a la espera de la citación judicial. La causa que ahora se archiva surgió tras el asalto a la vivienda de Llíria del modisto, un hecho ocurrido en octubre de 2022, y por el que este mismo juzgado incoó diligencias previas en las que Montesinos aparecía como perjudicado en relación con los delitos de robo con violencia en casa habitada, detención ilegal y extorsión. El diseñador denunció que varios encapuchados entraron a su domicilio y lo maniataron junto a otro hombre que se encontraba en el interior de la vivienda. Asimismo, denunció haber sido extorsionado ese mes de octubre supuestamente por parte de un joven, que le pedía una cantidad de dinero para no difundir un vídeo con imágenes que le comprometían con el diseñador. En el procedimiento del asalto figuraba un adulto como investigado y dos menores cuyas diligencias se seguían en la jurisdicción correspondiente. Tras un atestado ampliatorio de la Guardia Civil a raíz de la detención del modisto, el juzgado abrió la segunda investigación, en este caso con Montesinos como investigado por delitos contra la libertad e indemidad sexual de menores. Ahora el juzgado ha decidido archivar esa investigación al entender que no han resultado acreditados los indicios de delito por los que se incoó el procedimiento.