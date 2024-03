Junts y ERC esgrimen el informe de la Comisión de Venecia para justificar los cambios en la ley de amnistía

Junts y ERC han esgrimido el borrador del informe emitido por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la ley de amnistía para justificar los cambios incluidos a última hora en la norma y que han permitido alcanzar un acuerdo con el PSOE para sacarla adelante. Así lo han señalado en el debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que se celebra este jueves y que previsiblemente aprobará el dictamen de la ley, después de que la pasada noche PSOE Junts y ERC alcanzaran un acuerdo para dar luz verde a la ley. Por tanto, Junts, que a finales de enero votó en contra y tumbó la ley al considerar que no tenía las garantías suficientes, ha celebrado que al retrasar el proceso y devolver la ley a la Comisión de Justicia, han permitido que se conozca el informe preliminar elaborado por la Comisión de Venencia "después de la visita a Madrid de su delegación de expertos juristas imparciales e independientes". De este modo, el ponente de Junts, Josep Maria Cervera, ha celebrado el resultado del informe de esta institución, que fue impulsado por el Partido Popular con la idea de que pudiera señalar irregularidades o menoscabo del Estado de Derecho. Paradójicamente, las formaciones independentistas han terminado aplaudiendo las conclusiones del informe y señalando que han servido para hacer estas nuevas incorporaciones a la ley. EL "DISCURSO MENTIROSO" NO PROSPERÓ A su juicio, el PP promovió la visita de la Comisión de Venecia "para venderles un discurso mentiroso" pero desde la formación neoconvergente les trasladaron "argumentos jurídicos rigurosos", según ha subrayado, "que son con los que siempre ganamos en Europa", ha indicado. "Hoy se hace evidente que la exigencia de Junts per Cataluña para obtener la mejor ley posible, fue acertada. Una exigencia que muchos no querían entender, ni aquí, ni en Cataluña", ha añadido a continuación. Considera por tanto que esta circunstancia ha dado la posibilidad de ajustar el texto de la ley a los criterios de la Comisión de Venecia, aunque cabe recordar, sin embargo, que este informe criticaba el trámite de urgencia y alertaba de que los criterios de la ley no pueden diseñarse para individuos concretos. Sostienen por tanto que tenían razón cuando defendían que el texto de la ley de amnistía era mejorable y debía reforzarse, como a su juicio ha ocurrido ahora. MEJORAR EL TRATO DE LA MALVERSACIÓN En la misma línea, la diputada de ERC Pilar Valluguera sostiene que al haber podido conocer el borrador han podido "aprovechar sus observaciones" y les ha otorgado un punto más de seguridad al señalar que se respeta la separación de poderes y que las leyes de amnistía están presentes en todo el territorio europeo. Considera además que la ley se ha mejorado, por ejemplo en lo relativo al delito de malversación porque al final recoge lo que a su juicio es la malversación "en sí misma", es decir "el lucro personal" Asimismo, el portavoz de Bildu, Jon Iñárritu, ha reprochado al PP que trajeran a la Comisión de Venecia para que respaldase su tesis de que la ley de amnistía es inconstitucional, pero considera que finalmente no ha sido así y por tanto "les han pillado con el carrito del helado". LO QUE DICE LA COMISIÓN DE VENECIA El borrador, no entra a valorar si la ley es constitucional o no y dice que es el Tribunal Constitucional el que tiene que dilucidarlo. Además aboga por una reforma constitucional para regular la amnistía, ya que esta norma no está recogida en la Carta Magna. Señalan por tanto que las críticas del PP a la posible inconstitucionalidad de la ley de amnistía quedan debilitadas tras el informe de este organismo porque no van en la misma línea. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, también ha hecho mención a este punto al señalar que consideran que la proposición de ley de amnistía es respetuosa con el Estado de Derecho "como parece corroborar el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia".