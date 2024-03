Junts dice que la amnistía incluye los delitos de terrorismo y traición adaptados a Europa y no al Código Penal español

La ley de amnistía acordada por PSOE, Junts y ERC incluye los delitos de terrorismo y traición "adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español", según fuentes de Junts. Así lo aseguran tras el acuerdo logrado entre las partes que, en un comunicado conjunto, recoge que cubrirá "a todas las personas vinculadas al proceso independentistas". De hecho, las citadas fuentes de Junts añaden que es "una ley integral, que incluye a todo el mundo y que es de aplicación inmediata". También señalan que el texto acordado recoge las principales recomendaciones de la Comisión de Venecia, también en el delito de malversación, por lo que consideran que han "reforzado" la ley. Además, la norma cubrirá a todos los afectos por el proceso independentista a partir del 1 de noviembre de 2011 --en el texto anterior era el 1 de enero de 2012--, con lo que quedarán incluidos "todos los acusados del Tribunal de Cuentas". "Los jueces que no quieran aplicar esta ley tendrán que prevaricar", destacan desde Junts, que reivindican que su papel permitirá tener una ley con garantías. Y es que, según la formación independentista, han podido introducir en la ley todas las mejoras de la Comisión de Venecia. "Ahora tenemos delante una ley conforme a los estándares del derecho internacional y preparada para el recorrido europeo", añaden las fuentes de Junts, que aseguran que se votará una ley integral y que no deja a nadie fuera.