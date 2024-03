'Génova' promete combatir en los tribunales y las instituciones la "humillación" de Sánchez con la ley de amnistía

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado este miércoles la "humillación" del presidente del Gobierno ante Junts para poder aprobar la ley de amnistía y ha afirmado que con este paso España "le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez". Por eso, ha anunciado que combatirán el acuerdo en esta norma "en las instituciones y en los juzgados", según han señalado fuentes del partido. Así se ha pronunciado el PP después de que PSOE, Junts y ERC --a través de un comunicado conjunto-- hayan anunciado un acuerdo sobre la ley de amnistía "después de días de trabajo conjunto" aunque sin desvelar hasta mañana el contenido de la misma. Este jueves se reúne la Comisión de Justicia del Congreso que debe emitir un nuevo dictamen de la norma y enviarlo a Pleno. Según el PP, este país "ha normalizado que el PSOE mande escritos con su logo junto al de los partidos que quieren desmembrar" el país. "El acuerdo de los socialistas con Junts y ERC es la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar", han denunciado fuentes 'populares'. Según el PP, España "le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez". "No aceptamos esta humillación. En el PSOE hay dos tipos de corrupción: la que se genera por dinero y la que se produce por poder", ha señalado, para añadir que en los últimos días "el socialismo está manchado en ambas direcciones". Así, ha asegurado que "por corrupción económica algunos se hicieron ricos", aludiendo al 'caso Koldo' relativo a una presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Y por corrupción política, ha proseguido, "algunos siguen siendo poderosos". "No se puede vender nuestra dignidad por las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez, quien hace un mes negaba tajantemente más cambios en su Ley de Amnistía", han agregado fuentes del PP. Es más, el Partido Popular ha asegurado que la portavoz del PSOE, Esther Peña, hace solo dos días rechazaba nuevas modificaciones en el texto. "Su palabra no vale nada", han agregado las mismas fuentes. El PP de Feijóo, que ya había anunciado su intención de recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada, ha prometido actuar tanto en el Parlamento como en los tribunales. "Combatiremos este acuerdo en las instituciones y en los juzgados", han asegurado las citadas fuentes. GAMARRA: "SU PALABRA NO VALE NADA" De la misma manera, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que "el PSOE del lunes decía que no haría cambios en su ley de impunidad" mientras que "el PSOE del miércoles llega a una transacción secreta, corrupta y en el extranjero que garantiza la impunidad total que le exigen para seguir en Moncloa". "No se respetan ni a sí mismos. Su palabra no vale nada", ha afirmado la 'número dos' de Feijóo en un mensaje en la red social X, antes Twitter, que ha recogido Europa Press.