García y De la Morena coinciden sobre su rivalidad: "Fue una guerra cruel y absurda"

Guía (Gran Canaria), 7 mar (EFE).- Los periodistas José María García y José Ramón de la Morena, que lideraron la radio deportiva en España durante años y se enfrentaron en numerosas ocasiones en las ondas, coincidieron este jueves en que la suya "fue una guerra cruel y absurda" en la que ambos se equivocaron.

"Fue una guerra cruel, absurda. Reconozco que me equivoqué, pero lo grande es que haciendo un repaso de aquellos años, es tremendo que estemos los dos aquí, mano a mano", dijo García en un acto organizado por la Unión Deportiva Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa en Guía (Gran Canaria).

En la misma línea, De la Morena definió la rivalidad que mantuvieron como "una guerra brutal". "No me considero el mejor ejemplo, nos vimos cada uno en una trinchera defendiendo nuestra verdad, pero las formas no fueron las mejores, al menos por mi parte, y hubo daños colaterales para las familias", analizó.

Con el título "El periodismo deportivo de ayer y hoy", las dos grandes leyendas de la radio deportiva han ofrecido una charla a los estudiantes del Grado en Periodismo en el paraninfo José Dámaso, a la que han asistido también muchas personalidades del mundo de la sociedad, la política y el deporte en Gran Canaria.

El acto ha sido inaugurado por Antonio Rodríguez, presidente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, que cumple sus primeros diez años de existencia y cuenta con unos 1.500 alumnos, y por el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

José María García, pionero del periodismo deportivo radiofónico en España, ha sido muy sincero con los estudiantes: "El futuro lo tienen jorobado, jodido, pero si se lo proponen pueden triunfar", aunque para ello les ha pedido que no imiten a nadie, tengan un estilo propio, puedan contar la verdad y busquen la exclusiva "porque te potencia y luego hace que seas imprescindible".

En su opinión, el periodismo de papel "se está acabando, está muriendo, lo han matado y el periódico que venda hoy 10.000 ejemplares diarios, se puede sentir afortunado" y ha dado un consejo a los estudiantes que aspiran a ser periodistas: "Para triunfar, te tiene que gustar, y que lo que quieras decir, lo puedas decir".

De la Morena ha coincidido con García en que se está perdiendo la vocación que había antes en una "profesión muy canalla" que incluso pasaba factura físicamente por la cantidad de horas que le dedicaban "en cuerpo y alma", al tiempo que se las quitaban a la familia.

Además, sostiene que también se ha perdido "el reportero en la calle" y que García encarnaba esa figura "porque le daba una emoción especial a la Vuelta Ciclista, o en los banquillos de los partidos". "Fue quien nos despertó esa vocación. Yo con 8 años quería ser periodista, tenía vocación por escribir, preguntar... el que tenga mucha, podrá llegar, la cuestión es lo que sea capaz de aguantar, y crear un estilo propio, porque si imitáis, va a salir mal", ha apuntado.

Tras el acto los dos protagonistas han atendido a los medios y, mientras que García ha dicho que su otrora rival en las ondas será su amigo "hasta que Dios nos dé vida", esté le ha dedicado un "gracias, y perdón". EFE

