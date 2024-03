Ferran Adriá: "El último negocio que hay que montar es un restaurante"

Huelva, 7 mar (EFE).- El chef Ferran Adriá ha aseverado este jueves que "el último negocio que hay que montar es un restaurante", el más difícil que conoce tras su experiencia como asesor de empresas, y ha asegurado que el 50 por ciento de estos establecimientos "no duran más de cinco años, es muy duro".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una jornada sobre emprendimiento e innovación en la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, constituida por esta entidad junto con Telefónica, Adriá, embajador de esta compañía, ha precisado que al margen del negocio que se pueda montar es "importante combinar ilusión y pragmatismo a la hora de poner en marcha nuevos proyectos".

"Te tienes que ilusionar en ellos, pero al mismo tiempo tiene que haber un cierto pragmatismo, porque la vida no es tan ni tan bonita ni tan fácil como pensamos que es", ha remachado.

En su opinión, su caso es "bastante extraño" porque "primero, yo no fui vocacional y es difícil encontrar un profesional que llega lejos que no haya sido vocacional; en mi caso no me gustaba ni comer y estudié administración para hacer empresas. Y segundo, porque yo me he dedicado a una cosa muy extraña que es la alta cocina creativa".

"Es muy extraño, porque al final en el mundo hay siete millones de restaurantes. Más o menos, que hagan alta cocina creativa a nivel importante, unos mil, y muy importante, que es a lo que yo me dedicaba, veinte. Entonces mi mundo es muy acotado", ha explicado, si bien, considera que su conexión con otros mundos, como la educación, el diseño o la ciencia le da una perspectiva diferente.

Es, según él mismo se define, "un pequeño experto en cocina y un muy pequeñísimo experto en otras cosas por la experiencia que tengo".

Sobre la importancia de la cocina, se ha referido a los que dicen que "la cocina tampoco es para tanto", y ha comentado que "si mañana hicieran huelga todos los cocineros y cocineras de este país, es decir, en casa, en la hostelería o en la industria alimentaria, el PIB español caería un 33 por ciento. No hay ninguna actividad humana que dé respuesta a alimentarnos o disfrutar con la comida, que son dos cosas muy potentes a nivel económico".

Asimismo, ha resaltado que es una actividad "muy transversal", una perspectiva que es "importante ver, porque a veces solo se ve la parte del entretenimiento que está muy bien, pero como hobby. Tanto cocinar como comer está muy bien, pero el peso específico que tiene el hecho de cocinar en la economía y el turismo es brutal".

En cuanto a la agricultura, ha señalado, que "es un tema que ha de ir ligado a la cocina. Es decir, los agricultores tienen que hablar más con los profesionales de la cocina. Tiene que haber un diálogo y estamos en esto".

"La verdad es que hay unos últimos años una pequeña revolución donde hay más conexión entre diferentes sectores y para mí esto es uno de los de los hechos importantes que hay de cara al futuro", ha concluido. EFE

1010282

lra/bfv/oli