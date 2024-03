El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo: Jamás aceptaremos la legitimación de ninguna forma de terrorismo

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Juan Francisco Benito, ha defendido este jueves que su colectivo "jamás" aceptará "la legitimación de ninguna forma de terrorismo", recalcando que "siempre" han sido conscientes de que solo hay dos bandos, "el de los asesinos y el de los demócratas". Así lo ha expresado durante su discurso en el Auditorio Nacional con motivo del XXII Concierto 'In memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo, que se celebra anualmente en vísperas del 11 de marzo, día en el que se rememora a las 193 víctimas de los atentados perpetrados en Madrid en esa fecha de 2004. Los Reyes han presidido este acto al que también han acudido las principales instituciones del Estado, Gobierno, partidos políticos y distintos estamentos sociales y económicos de la sociedad española. Entre los asistentes se encontraban la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guliarte Gutiérrez; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, o la presidente interina de RTVE, Elena Sánchez. En esta ocasión la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, con Marc Korovitch como director, ha interpretado 'Elegía', de Eduardo Soutullo, una obra compuesta y dedicada a las víctimas del terrorismo. Francisco Benito ha iniciado su discurso agradeciéndole a su antecesor, Tomás Caballero, su "ingente labor" al frente de la fundación y también ha dedicado unas palabras a los Reyes. "Majestades, gracias de corazón por vuestro cariño y cercanía. Gracias por consolarnos cuando ha hecho falta. Gracias por darnos visibilidad cuando la hemos necesitado. Especialmente gracias por honrar la memoria de todas las víctimas del terrorismo", ha destacado. En este contexto, ha recordado el vigésimo aniversario del 11M, "el peor atentado de nuestra democracia" cuando "192 personas fueron asesinadas y casi 2.000 resultaron heridas". "No son cifras, son vidas rotas, relojes detenidos para siempre. Son familias destrozadas, proyectos vitales truncados. Y sobre todo dolor, un inmenso dolor que aún hoy perdura todavía", ha señalado. En aquella jornada, Francisco Benito ha rememorado que España "asistía con consternación al horror sembrado por los asesinos" pero también "fueron muchos los ciudadanos que supieron dar un ejemplo de solidaridad". "A todos los profesionales y voluntarios que no escatimaron esfuerzos para ayudar a las víctimas y a los familiares, a los que trabajaron sin descanso para racionalizar el caos que estábamos viviendo, a los que se preocuparon por preservar la dignidad de las víctimas, a los que hicieron cola para donar sangre. Gracias", ha agradecido visiblemente emocionado. DEFENSA DE LA MEMORIA Francisco Benito ha reiterado en su discurso el recuerdo a todas las víctimas del terrorismo. "Son el pilar en el que han golpeado quienes querían derribar nuestro Estado democrático. Son las víctimas inocentes de ataques con los que se han pretendido doblegar nuestros valores de convivencia. Son el testimonio de la resistencia de nuestra sociedad frente a los ataques", ha dicho. En este sentido, ha pedido defender la memoria de la víctimas del terrorismo, "su dignidad y justicia" y, ante todo, "la verdad". "Por eso, jamás aceptaremos la legitimación de ninguna forma de terrorismo", ha enfatizado, provocando el aplauso de los asistentes. Francisco Benito ha subrayado además "la enorme importancia del movimiento asociativo y fundacional de las víctimas". "Frente al discurso de las armas, las víctimas hemos ido forjando un tejido asociativo y fundacional de casi 30 entidades", ha recordado. "No solo hemos logrado alcanzar un estatus para que las víctimas, que es un ejemplo de Unión Europea, sino que hemos puesto todo nuestro empeño en honrar la memoria de nuestros seres queridos de la mejor manera posible, luchando por la defensa de los valores esenciales de nuestro sistema democrático", ha apuntado.