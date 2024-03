El presidente de la Diputación de Ourense encuadra en un trámite "ordinario" el suplicatorio al Senado por Baltar

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha encuadrado en un trámite "ordinario" el suplicatorio propuesto por la magistrada del Tribunal Supremo, Ana Ferrer, para solicitar al Senado para que su predecesor en el cargo, Manuel Baltar, sea juzgado por un delito penal contra la seguridad vial por conducuir a 215 km/h en una autovía. Este jueves, después de conocerse la exposición razonada a la Sala Segunda en la que propone solicitar un suplicatorio al Senado al apreciar contra él "indicios racionales de criminalidad", Luis Menor ha incidido en que "no es habitual renunciar a la inmunidad, lo habitual es que se solicite, como en esta situación, por un trámite ordinario". Menor, que ha recordado que es miembro de la Administración de Justicia, ha sostenido que se trata de un trámite ordinario, "un trámite de petición" y que "si se cumplen los requisitos" "lo normal" es que el órgano, en este caso el Senado, "autorice el levantamiento". "Es un trámite reglado, no depende de la voluntad, ni para bien ni para mal. Es el trámite que corresponde a cualquier persona aforada, con el suplicatorio, si cumple los requisitos jurídicos que la ley establece con claridad, normalmente no hay ninguna discrepancia en orden a la concesión o denegación del mismo", ha remarcado. Menor ha subrayado que la inmunidad es una figura que se crea para evitar acusaciones de carácter político. "Si fuese ese sentido, lo normal sería que se denegase para que la persona continuara desempeñando su papel", ha añadido antes de apuntar que, si se trata de aspectos relacionados con la vida ordinaria, "lo normal es que se conceda, se libere ese obstáculo y se continúe el procedimiento con los trámites ordinarios".