El PP ve la Ley de Amnistía "más inconstitucional" y avisa que su aplicación dependerá de los jueces y del Código Penal

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que la Ley de Amnistía aprobada este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, ya con las modificaciones pactadas por PSOE, Junts y ERC, sale "más inconstitucional", y ha avisado de que su aplicación no es automática, sino que dependerá siempre de los tribunales, que tienen como referencia el Código Penal más que los convenios europeos. "La amnistía está al márgen no solo de la Constitución Española, sino de los estándares del Derecho Internacional", ha advertido ante los medios en el Congreso a su salida de la Comisión de Justicia, asegurando además que "cada día que pasa" esta norma "tiene más motivos de inconstucionalidad" y que por tanto confía en que el Tribunal Constitucional no pase por alto los argumentos para desechar esta Ley. NO CABE LA AUTOAPLICACIÓN Gamarra también ha querido dejar claro que la potestad para aplicar la norma correspode a los Tribunales españoles, y por tanto "no cabe su autoaplicación". Durante su intervención en la Comisión de Justicia, la 'popular' ha recordado al PSOE y sus socios la "malísima noticia" de que el Código Penal "sigue en vigor". Y por tanto, a pesar de que en la norma pactada distingan los delitos de terrorismo, de traición o de malversación en función de la finalidad que estos tengan, ha advertido que la Ley de Amnistía "no se puede inventar otros fines dependiendo de cada acusado" y al margen de lo que figura en el Código. Posteriormente, ante la prensa, Gamarra ha señalado que no tiene "ninguna duda" de que los jueces aplicarán la norma bajo el marco del Estado de Derecho, al igual lo hará la justicia europea porque no encaja en el estándar democrático, "ni español, ni europeo ni internacional". "No me cabe ninguna duda que la justicia europea también tomará cartas en el asunto y en el marco del derecho europeo, esto no tiene encaje alguno", ha incidido la dirigente 'popular'.