El PP europeo elige a Von der Leyen candidata a presidir la Comisión Europea tras las elecciones de junio

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha sido elegida este jueves la candidata oficial del Partido Popular Europeo (PPE) para repetir al frente del Ejecutivo comunitario tras las elecciones europeas del próximo mes de junio. En concreto, 801 delegados del PPE tenían derecho a voto en el congreso que la formación ha celebrado este 6 y 7 de marzo en Bucarest (Rumanía). En la votación, ha habido 499 votos emitidos, de los que 10 han sido declarados nulos. De los 489 votos válidos, 400 han sido a favor de Von der Leyen y 89 en contra, por lo que alrededor de 300 delegados con derecho a voto en este cónclave han optado por no votar o por no viajar a la capital rumana. El pasado 19 de febrero Von der Leyen ya anunció ante su partido, la CDU, su intención de ser la candidata del PPE para repetir al frente del Ejecutivo comunitario. "Me gustaría presentarme a un segundo mandato", afirmó entonces con la vista puesta en este cónclave, en el que no ha tenido rival. CRITICAS DE LOS REPUBLICANOS A VON DER LEYEN Este miércoles Los Republicanos, el principal partido del centro-derecha en Francia, expresaron sus recelos hacia la figura de Von der Leyen. Así, ya anunciaron que no respaldarían su candidatura para repetir al frente de la Comisión Europea por su cercanía con el actual presidente galo, Emmanuel Macron. "Encarna la deriva tecnócrata de la UE, es la candidata de Macron", anunció el líder de Los Republicanos, Éric Ciotti, que ha expresado en una carta al jefe del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, su "firme" oposición a la conservadora alemana. LAS "CONDICIONES" DE FEIJÓO A VON DER LEYEN El PP español ya había anunciado su apoyo a Von der Leyen para repetir al frente de la Comisión Europea. Este miércoles se lo trasladó personalmnete el propio Feijoo, si bien en su charla hizo hincapié en la necesidad de mantenga la defensa del Estado de Derecho, en medio del debate sobre la ley de amnistía. "El presidente Feijóo ha puesto dos condiciones: La primera es que Ursula von der Leyen, como candidata y para su próximo mandato, continúe con la defensa del Estado de Derecho español y que haga de la defensa del Estado de Derecho español una de las razones por las cuáles va a volver a ser elegida presidenta de la Comisión", explicó ante los periodistas el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. En segundo lugar, González Pons explicó que Feijóo ha solicitado a Von der Leyen que la política de la Comisión Europea sobre agricultura "se corrija y que los agricultores pasen a ser protagonistas de la Comisión Europea". VON DER LEYEN ALERTA CONTRA LOS POPULISMOS En su discurso previo ante los asistentes al cónclave, Von der Leyen, ha advertido de que hay movimientos "populistas, nacionalistas y demagogos" tanto de izquierdas como de derechas cuyo objetivo es minar los valores comunes y "destruir" la Unión Europea, en un aviso previo a las elecciones de junio. "Los nombres pueden cambiar, pero el objetivo es el mismo", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en un discurso ante el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Bucarest, en el ha aludido de forma explícita a partidos como Alternativa para Alemania (AfD) o Agrupación Nacional, referentes de la ultraderecha.