El Govern ve en la ley de amnistía una "herramienta fuerte" ante los "magistrados de Vox"

Barcelona, 7 mar (EFE).- El viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià, ha asegurado este jueves que la ley de amnistía será una "herramienta fuerte" para que los encausados por el 'procés' puedan defenderse frente a algunos magistrados que "tienen la mala costumbre de militar en Vox".

En declaraciones a La Xarxa, Sabrià se ha mostrado "muy contento" con el acuerdo alcanzado este miércoles por PSOE, JxCat y ERC para retocar la proposición de ley de amnistía, aunque ha reconocido que le habría "gustado no perder los últimos dos meses".

Sabrià ha recalcado que hace dos meses, cuando JxCat impidió con su voto en contra la aprobación de la ley de amnistía en el pleno del Congreso, ya había "un texto muy robusto", que "recogía que la única excepción" a la amnistía para casos de terrorismo "eran las violaciones graves, como recoge el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos".

Si con los retoques introducidos ahora en Junts "están más tranquilos" y esto permite que "la votación salga adelante" en el Congreso, Sabrià da por buena la demora.

La ley será una "herramienta suficientemente fuerte para defendernos de una parte de los magistrados españoles que tiene la mala costumbre de militar en Vox", ha afirmado.

No obstante, ha puntualizado que esto "no quiere decir que no comience una batalla jurídica" por la aplicación de la ley de amnistía, ni que el juez Manuel García-Castellón renuncie de pronto a sus "actuaciones infames".

Esta ley representará, según Sabrià, "un punto y seguido" que permitirá que en las mesas de negociación con el Gobierno y con el PSOE se pueda "comenzar a hablar de autodeterminación". EFE

