El Gobierno sale en tromba contra el PP por un vídeo del 8M acusando a Sánchez de beneficiar a agresores sexuales

El Gobierno ha salido en tromba contra el Partido Popular por un vídeo que han publicado en redes sociales con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde acusan al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de beneficiar a violadores y agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En el vídeo, el PP sobreimpresiona en el rostro de Pedro Sánchez la cifra de más de 1.200 reducciones de condena y 120 excarcelaciones a agresores sexuales, mientras el presidente del Gobierno ponía en valor la norma para reforzar la seguridad de las mujeres. "Este 8M el Gobierno de Sánchez no tiene nada de lo que estar orgulloso", rezan los 'populares' en esta publicación lanzada en la red social X. Además, el PP también rotula un discurso de Sánchez en el Congreso donde exclamaba "viva el 8 de marzo". "Y lo dice mientras beneficia a los agresores sexuales", concluyen los de Alberto Núñez Feijóo. "Recordatorio: este 8M no te olvides de las víctimas de la ley del 'solo sí es sí'", escribe el PP en el 'tuit' que da paso al vídeo. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado la "indignidad" del PP, "un partido que con una mano pacta con los ultras", en referencia a Vox, que "nos quieren hacer retroceder un siglo a las mujeres" y con la otra mano "alimentan la polarización y la división". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al vídeo del PP "de odio e ignorancia". "Cuando creemos que no se puede caer más bajo, llega el PP con esa mezcla de odio e ignorancia. Pero la ciudadanía sabe que este es el Gobierno de la igualdad y que los grandes avances en derechos llevan la firma del PSOE", ha escrito en redes sociales. En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado que el PP "blanquea al negacionismo de la violencia de género, gobierna con quienes anuncian boicot a las reivindicaciones feministas del 8M y comparte gobiernos autonómicos y municipales con un partido de extrema derecha que pretende recortar" los derechos de las mujeres. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado a la formación de Núñez Feijóo sus pactos con Vox en 140 ayuntamientos y comunidades autónomas "con un partido negacionista de la violencia machista y que blanquea a los agresores". "Otro 8M viendo de todo", ha lamentado en X. Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en señalar este 8M "que el PP es el partido que pacta con los negacionistas de la violencia machista, que niega declaraciones institucionales en parlamentos autonómicos y ayuntamientos". "Pero, sobre todo, no te olvides de que nunca estuvieron con nosotras", ha incidido. "Mañana es 8M y el PP se esconde tras un vídeo miserable. El partido que siempre ha intentado frenar todos los avances de derechos de las mujeres", ha criticado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. "Pero quienes frenamos un gobierno de Feijóo y Abascal el 23J fuimos nosotras y mañana nos volverán a escuchar en calles y plazas", ha añadido. Desde la cuenta del PSOE en X han asegurado que la campaña del PP para el 8M "muestra el estado actual de ese partido". "Desnortado, sin liderazgo, lleno de odio y falto de cualquier idea que no sea la crispación", han subrayado, al tiempo que han recordado el resultado de las elecciones del 23 de julio. "España decidió. Asumidlo de una vez y trabajad por el país con lealtad a su gente y no a vuestra frustración. Ya va siendo hora", han concluido.