El fiscal de la AN contrario a investigar a Puigdemont en Tsunami propuesto para la fiscalía de Ciudad Real

El fiscal de la Audiencia Nacional que está a cargo de la investigación de 'Tsunami Democràtic', Miguel Ángel Carballo, ha sido propuesto este jueves por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para la plaza de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Así consta en una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE) recogida por Europa Press en la que se hace una breve reseña de la carrera de Carballo. Recuerda que ingresó en la carrera fiscal en 1991 y desde ese año hasta 2005 estuvo destinado en la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. De ahí pasó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional donde ha ejercido hasta el día de hoy como fiscal especializado en causas de terrorismo. Ha sido Teniente Fiscal de esa Fiscalía desde 2017 hasta 2022. Ahora, el Consejo Fiscal emitirá su informe preceptivo respecto a ese y otros nombramientos, dictamen que, sin embargo, no es vinculante dado que este órgano según consta en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) es consultivo. Tras este paso, el fiscal general propondrá al Consejo de Ministros los nombramientos, aunque según el EOMF previamente también escuchará al fiscal superior de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha dado que el cargo es de su ámbito territorial. LA JUBILACIÓN DEL FISCAL JEFE El movimiento del fiscal Carballo, que en febrero se postuló para esa plaza, se da tras la jubilación de Luis Huete, que dejaba así libre la jefatura del Ministerio Público en Ciudad Real, y fuentes jurídicas y fiscales consultadas por esta agencia de noticias desmintieron categóricamente que su candidatura a esa plaza, y la posibilidad de que García Ortiz se decantara por él, tenga nada que ver con su postura sobre los delitos que deben investigarse en 'Tsunami'. Cabe recordar que Carballo se ha opuesto durante la instrucción radicalmente a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por 'Tsunami', así como a que los hechos investigados sean constitutivos de delitos de terrorismo, en contraposición a lo que ha sostenido tanto el juez instructor Manuel García Castellón como ahora la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las posturas opuestas de Carballo y García Castellón se han visto plasmadas en diferentes autos e informes, en el último, el juez reprochó al fiscal que no respaldara la personación como acusación particular de los policías heridos en los altercados de octubre de 2019 en Barcelona tras conocerse la sentencia condenatoria del 'procés'. Fuentes fiscales aseveraron a Europa Press con rotundidad que el fiscal Carballo es un gran profesional de dilatada experiencia y carrera --fue teniente fiscal de la Audiencia Nacional-- y que no incumpliría sus deberes al frente de la causa 'Tsunami' por aspirar o lograr ninguna plaza. En caso de que Carballo consiga la plaza, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá que designar un nuevo fiscal para este caso que, hoy por hoy, ha alcanzado una gran relevancia mediática toda vez que afecta de lleno a las negociaciones entre PSOE y Junts por la ley de amnistía.