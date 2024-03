El Festival de Málaga homenajea a Itziar Castro, "luz e inspiración" para el cine

Málaga, 7 mar (EFE).- El Festival de Málaga ha rendido este jueves homenaje a la actriz Itziar Castro, fallecida el pasado mes de diciembre a los 46 años, a quienes familiares, amigos y compañeros de profesión han recordado por "su luz e inspiración" para el cine, el feminismo y el movimiento LGTBI.

Fue el pasado 8 de diciembre cuando la intérprete catalana, conocida por su trabajo en 'Vis a Vis', 'Pieles' o 'Campeones', murió de forma repentina de una parada cardiorrespiratoria en una piscina de Lloret de Mar (Girona). Aún consternado por su marcha, el mundo del cine la ha recordado en Málaga con amor y palabras de reconocimiento hacia ella y su trabajo.

En un multitudinario acto en el Centro Cultural María Victoria Atencia, la productora Cecilia Gessa, amiga de Castro, ha recordado que en el Festival de Málaga se ha presentado el corto 'L@ cita', el último trabajo en el que participó la actriz con el papel protagonista que "tanto ansiaba".

"El autorregalo que te hiciste... como todo lo que te proponías, lo conseguiste, eres la protagonista absoluta, siempre lo fuiste y siempre lo serás. No voy a ceder en mi empeño por mantener viva tu memoria, tu ausencia física no apaga la llama de tu espíritu", ha manifestado Gessa.

La periodista Cristina Fallarás ha destacado la fortaleza y valentía de la actriz a la hora de cambiar el mundo, como también la han recordado su madre y otros compañeros y amigos, que han rememorado momentos de su vida y trayectoria profesional a través de vídeos y canciones interpretadas por su amiga Rocío Saiz.

"Ella no tiene una estrella en el Paseo de la Farola, pero sí en el cielo", ha dicho su madre, Lucía Rivadulla, que, entre lágrimas, ha afirmado que la palabra gracias "no es suficiente" para su hija y todo lo que consiguió, y le ha pedido que desde el cielo haga que no les falte trabajo a los actores y actrices y que se haga paz entre tanta guerra.

El actor Carlo D'Ursi ha indicado que la vida "va más allá de las alfombras rojas", aunque ha reconocido que su amiga Castro era "la reina" de ellas, pero, sobre todo, "la emperatriz de la amistad".

La actriz María Isabel Díaz, compañera de prisión de Castro en la serie 'Vis a vis', ha reseñado su carácter de "leona". Una "guerrera", ha dicho, de la que aprendió "tantas cosas".

"Todas las que tratamos con Itzi sentimos como si hubiéramos perdido un pedazo", ha añadido.

Castro, nominada a Mejor Actriz Revelación en los Goya por 'Pieles', escribió también un libro de poesía y enarboló la bandera de la lucha por el feminismo y los derechos del colectivo LGTBI. EFE

