El cargo de Puertos cesado declaró que Koldo "sería la persona que consiguió el reparto de mascarillas con Interior"

El ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, cesado esta semana por el ministro Óscar Puente por la compra a la presunta trama de corrupción, aseguró a la Guardia Civil que Koldo García --exasesor del exministro José Luis Ábalos-- "sería la persona que consiguió el reparto de mascarillas con el Ministerio del Interior". Lo expuso el pasado 21 de febrero en su declaración como testigo ante el Instituto Armado, a la que ha tenido acceso Europa Press, al ser preguntado por su relación con Koldo, que está imputado en la Audiencia Nacional por cobrar presuntamente comisiones irregulares de los contratos. Sánchez Manzanares indicó a los investigadores que Koldo García era el que intentaba resolver los problemas que surgían con las mascarillas y expresó que logró arreglar una incidencia con Aduanas. Al ser preguntado si conocía o tenía algún tipo de vínculo laboral o profesional con el exasesor, dijo que le conocía porque era el asesor de Ábalos, entonces ministro de Transportes, y relató que trató con Koldo en numerosas ocasiones sobre la distribución de mascarillas y las necesidades logísticas para el reparto. El que era alto cargo de Puertos del Estado manifestó que Koldo "sería la persona que consiguió el reparto de mascarillas con el Ministerio del Interior" y que, aunque formaba parte del Consejo Rector de Puertos del Estado, el trato entre ellos se hizo habitual a raíz de la contratación de mascarillas, llegando a tener "amistad". La Guardia Civil le preguntó si las funciones de Koldo eran las propias de un asesor del ministro de Transportes, a lo que Sánchez Manzanares respondió que lo ignoraba, pero agregó que "era la persona que intentaba resolver los problemas que iban surgiendo". El testigo dijo no saber si Koldo era el que resolvía los problemas o los elevaba para su solución, aunque precisó que en una ocasión tuvieron un problema con Aduanas y llamó a Koldo, tras lo cual "alguien de Aduanas se puso en contacto para resolver la incidencia". Sánchez Manzanares también comentó a los agentes que el exasesor le consultó dudas políticas relacionadas con el PSOE y él le dio su parecer personal, "dado que la formación de Koldo es limitada". Asimismo, apuntó que a veces se han visto en la sede de Puertos del Estado y han hablado de las "preocupaciones" del exasesor. NADIE LE ORDENÓ CONTRATAR CON LA TRAMA El entonces alto cargo negó a los agentes haber recibido órdenes o presiones para influir en la adjudicación a Soluciones de Gestión del contrato para 8 millones de mascarillas que ascendió a 20 millones de euros. Declaró que "solo existía en ese momento ese suministrador", que buscaron más pero "no había mercado" y que aunque no conocían a la empresa, se fiaron porque decía tener la posibilidad tanto de comprar como transportar el material sanitario. Y manifestó que hicieron las comprobaciones básicas legales que exige el procedimiento de contratación de emergencia y Soluciones de Gestión "cumplía los requisitos". Sobre cómo contactó con la empresa vértice de la trama, Sánchez Manzanares declaró que la única persona de contacto era el empresario Íñigo Rotaeche --también imputado--, añadiendo que no recordaba quién le facilitó el contacto. CONOCÍA AL PRESUNTO 'CONSEGUIDOR' Al ser cuestionado sobre si conoce o tiene algún tipo de vínculo profesional con Víctor de Aldama --presidente del Zamora CF y supuesto 'conseguidor' de la trama'--, Sánchez Manzanares señaló que le conoce, ya que era la persona que le informaba de los aviones de mercancías necesarios para traer las mascarillas. Entrando en detalles, el testigo contó que tras comenzar a trabajar con Soluciones de Gestión, De Aldama fue quien le comunicó que el avión que en principio iba a transportar las mascarillas, "se perdió porque no se habían finalizado los trámites de contratación a tiempo", y añadió que cree que tenía un contacto con la aerolínea Air Europa. A quien no conoce, según puntualizó a la Benemérita, es al considerado presunto 'cerebro' del caso, el empresario Juan Carlos Cueto. Al margen, el ex alto cargo dijo que no sabía si Koldo recibió dinero por intermediar entre la empresa investigada y la Administración para las mascarillas, al tiempo que manifestó que Puertos del Estado "fue uno de los organismos más eficientes en la contratación" porque consiguieron el material "en tiempo y a un precio razonable, evitando con ello el colapso del sistema". Por su parte, el que era presidente de Puertos del Estado en el momento de los hechos investigados, Francisco Toledo, descargó toda la responsabilidad de contratar a Soluciones de Gestión en Sánchez Manzanares, quien le informó --según dijo-- de que Transportes les había elegido para comprar mascarillas porque era el ente que tenía fondos suficientes para hacerse con el material de forma urgente.