Dos investigados en 'Tsunami' acusan a García Castellón de liderar una "investigación general contra el independentismo"

El empresario Oriol Soler y el directivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra, ambos investigados en la causa de 'Tsunami Democràtic', han presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que acusan al juez de la Nacional Manuel García Castellón de liderar una "investigación criminal general" contra el independentismo. En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de sendos imputados trata de enmarcar el origen de la causa, en la que García Castellón investiga a la plataforma independentista por los disturbios que supuestamente habría organizado tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. El letrado Benet Salellas, en concreto, explica que el caso se iniciaría por una solicitud de la Sección de Información de la Guardia Civil en Cataluña tramitada en 2019. Después de que el Juzgado de García Castellón aceptase esa petición, se creó una pieza separada que no fue remitida al Juzgado de Guardia ni tampoco a reparto, sino que se quedó en el Central de Instrucción Número 6. La defensa de Soler y Serra explica que en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023 se informa que la causa de 'Tsunami' encuentra su origen en unas diligencias previas incoadas en 2017, destinadas a investigar las "amenazas" detectadas por parte de la Guardia Civil después de la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre del 2017 en Cataluña. "Por lo tanto, podemos afirmar que al menos indiciariamente existe una continuidad investigadora de siete años (2017-2024) sobre actividades independentistas amenazantes en Cataluña en monopolio por parte de este Juzgado Central de Instrucción Número 6, en una suerte de lo que tiende a parecer una auténtica causa general desgajada en distintas piezas sucesivas que han mantenido abierta una investigación de objeto amplísimo", denuncia el escrito. "PÉRDIDA TOTAL DE IMPARCIALIDAD" Esa investigación tendría un gran objeto espacial, puesto que "afecta los 49 partidos judiciales catalanes y material", en tanto que "por providencia de 4 de marzo se acordaba incluso investigar la presencia de espías rusos en Cataluña desde el año 2014". Así las cosas, el escrito realiza una serie de consideraciones. En primer lugar, la defensa invoca el derecho al juez predeterminado por la ley. Citando jurisprudencia, asegura que el Tribunal Supremo advierte que "apartarse de las reglas de competencia de forma burda como el presente supuesto tiene una nueva afectación en la faceta del derecho al juez imparcial". "La voluntad del juez instructor de atraerse toda la investigación criminal relacionada con la actividad independentista catalana desde el año 2017 (...) en contra del criterio de la Fiscalía de esta Audiencia Nacional en la que ha reiterado que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de terrorismo, así como prescindiendo totalmente de las normas internas de reparto de esta Audiencia Nacional, provoca de forma evidente una pérdida total de imparcialidad", sostiene. Además, el escrito insiste en que "la continuidad y monopolio investigador de siete años o hasta diez" si se tienen en cuenta a "los espías rusos" por parte "de este Juzgado Central de Instrucción sobre actividades independentistas amenazantes demuestra que existe una misma investigación global que no investiga hechos, investiga un fenómeno como es el movimiento independentista catalán". "EFECTO LETAL" PARA LA DEFENSA Por último, la defensa de Soler y Serra critica que "el hecho que esta causa general contra el movimiento independentista haya sido troceada en distintos procedimientos que curiosamente dirigía el mismo magistrado instructor, tiene también un efecto letal al derecho de defensa" de sus clientes. "Y es que el hecho de que cada uno de los procedimientos creados parta de una investigación anterior ha servido a este magistrado de forma reiterada para denegar a las defensas el resultado de diligencias de investigación, arguyendo que se encuentran en otro procedimiento en la que no se encuentran comparecidas", zanja. Por todo ello, el letrado solicita que se le dé acceso y copia a la totalidad de las actuaciones contenidas en las diligencias previas mencionadas, tanto en su ramo principal como en las distintas líneas de investigación. Además, pide "que se oficie a la Sección de Información de la Guardia Civil en Cataluña para que indique cuál fue la primera comunicación remitida a un órgano judicial en relación a las actividades de Tsunami Democràtic". Para concluir, insta que se deje "constancia fehaciente por parte del Letrado de la Administración de Justicia de si la pieza 4 de las DP 99/2018" --la que dio origen a la causa-- "fue remitida al Servicio de Registro y Reparto Penal de la Audiencia Nacional a efectos meramente de registro o también de reparto, con indicación del motivo de una u otra decisión".